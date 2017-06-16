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16.06.2017 18:46 Туляки отдают предпочтение региональному телевидению "Вести-Тула"





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Как рассказала Марина Панова, в регионе среди источников информации лидирует телевидение. На втором месте – печатные издания, на третьем – интернет. «Доля регионального радио составляет 15,4% – немного, но, тем не менее, этот сегмент активно развивается. Вы знаете большие успехи ГТРК «Тула». Три радиостанции компании теперь вещают в ФМ-диапазоне», - отметила Марина Панова.



О развитии региональных средств массовой информации рассказала сегодня журналистам на пресс-конференции руководитель областного комитета по печати Марина Панова. Она поделилась планами на ближайшее будущее. В частности, для повышения профессионального уровня репортеров в этом году в области пройдет очередной 5-ый медиафорум, а также несколько мастер-классов и конкурсы профессионального мастерства.Как рассказала Марина Панова, в регионе среди источников информации лидирует телевидение. На втором месте – печатные издания, на третьем – интернет. «Доля регионального радио составляет 15,4% – немного, но, тем не менее, этот сегмент активно развивается. Вы знаете большие успехи ГТРК «Тула». Три радиостанции компании теперь вещают в ФМ-диапазоне», - отметила Марина Панова.











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