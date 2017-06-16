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16.06.2017 18:09 Алексей Дюмин встретился с руководством компании «Полипласт» "Вести-Тула"





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Новомосковский «Полипласт» производит добавки для бетонов и растворов, которые используются как в отечественной промышленности, так и за рубежом. Научно-технический центр позволяет расширять товарную линейку продуктами собственных разработок и конкурировать с импортом. Благодаря поддержке региона осенью ожидается субсидия на реализацию нового инвестиционного проекта.



Алексей Дюмин отметил социальную ответственность компании «Полипласт». Глава региона напомнил, что 27 мая положено начало строительства новой Ледовой арены в Новомосковске. «Это большое событие для всей Тульской области. Для всех, кто любит хоккей и фигурное катание, и хочет заниматься этими видами спорта», — подчеркнул Алексей Дюмин.





О развитии предприятия, особенно о реализации социальных проектов компании «Полипласт», сегодня шла речь в ходе встречи губернатора региона Алексея Дюмина с руководством компании.Новомосковский «Полипласт» производит добавки для бетонов и растворов, которые используются как в отечественной промышленности, так и за рубежом. Научно-технический центр позволяет расширять товарную линейку продуктами собственных разработок и конкурировать с импортом. Благодаря поддержке региона осенью ожидается субсидия на реализацию нового инвестиционного проекта.Алексей Дюмин отметил социальную ответственность компании «Полипласт». Глава региона напомнил, что 27 мая положено начало строительства новой Ледовой арены в Новомосковске. «Это большое событие для всей Тульской области. Для всех, кто любит хоккей и фигурное катание, и хочет заниматься этими видами спорта», — подчеркнул Алексей Дюмин.











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