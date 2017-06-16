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16.06.2017 13:23 В дни летних каникул в Туле работают более 80 лагерей дневного пребывания "Вести-Тула"





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Если позволяет погода, дети выходят на прогулку, для них проводят отрядные мероприятия на свежем воздухе. Для ребят организовано трехразовое питание: завтрак, обед и полдник.



«Для детей в возрасте от 7 до 10 лет в лагере организован дневной сон. Для этого подготовлено шесть спален. Ребята старше 10 лет в это время занимаются со своими воспитателями в соответствии с планом работ, утверждённым на каждый день», - рассказывает директор МБОУ «Центр образования №3» Ольга Дивногорцева.



Такой детский отдых родителям обходится бесплатно. Финансируются «пришкольные» лагеря из средств областного бюджета. Всего этим летом в нашем городе свои двери распахнул 81 лагерь дневного пребывания.



Как рассказала начальник управления образования администрации города Тулы Татьяна Золотова, «…большое внимание педагоги уделяют вопросам безопасности дорожного движения. Этот раздел включен в программу и воспитатели рассказывают детям о правилах поведения на дороге».



В школу на каникулах. По-прежнему востребованными остаются так называемые пришкольные лагеря. К примеру, при тульской гимназии №3 летний лагерь дневного пребывания в этом году посещают 170 школьников. С 9 утра до 6 часов вечера здесь организован досуг для ребят, куда входит и посещение музеев, театров, бассейна.Если позволяет погода, дети выходят на прогулку, для них проводят отрядные мероприятия на свежем воздухе. Для ребят организовано трехразовое питание: завтрак, обед и полдник.«Для детей в возрасте от 7 до 10 лет в лагере организован дневной сон. Для этого подготовлено шесть спален. Ребята старше 10 лет в это время занимаются со своими воспитателями в соответствии с планом работ, утверждённым на каждый день», - рассказывает директор МБОУ «Центр образования №3» Ольга Дивногорцева.Такой детский отдых родителям обходится бесплатно. Финансируются «пришкольные» лагеря из средств областного бюджета. Всего этим летом в нашем городе свои двери распахнул 81 лагерь дневного пребывания.Как рассказала начальник управления образования администрации города Тулы Татьяна Золотова, «…большое внимание педагоги уделяют вопросам безопасности дорожного движения. Этот раздел включен в программу и воспитатели рассказывают детям о правилах поведения на дороге».













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