Отцы и дети:
Отравление метанолом
Тульский роддом:
Опасные процедуры
Платная парковка:
Ушли в минус
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



16.06.2017 13:23 В дни летних каникул в Туле работают более 80 лагерей дневного пребывания
"Вести-Тула"



| фото |
В школу на каникулах. По-прежнему востребованными остаются так называемые пришкольные лагеря. К примеру, при тульской гимназии №3 летний лагерь дневного пребывания в этом году посещают 170 школьников. С 9 утра до 6 часов вечера здесь организован досуг для ребят, куда входит и посещение музеев, театров, бассейна.

Если позволяет погода, дети выходят на прогулку, для них проводят отрядные мероприятия на свежем воздухе. Для ребят организовано трехразовое питание: завтрак, обед и полдник.

«Для детей в возрасте от 7 до 10 лет в лагере организован дневной сон. Для этого подготовлено шесть спален. Ребята старше 10 лет в это время занимаются со своими воспитателями в соответствии с планом работ, утверждённым на каждый день», - рассказывает директор МБОУ «Центр образования №3» Ольга Дивногорцева.

Такой детский отдых родителям обходится бесплатно. Финансируются «пришкольные» лагеря из средств областного бюджета. Всего этим летом в нашем городе свои двери распахнул 81 лагерь дневного пребывания.

Как рассказала начальник управления образования администрации города Тулы Татьяна Золотова, «…большое внимание педагоги уделяют вопросам безопасности дорожного движения. Этот раздел включен в программу и воспитатели рассказывают детям о правилах поведения на дороге».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.