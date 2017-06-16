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НОВОСТИ | Общество



16.06.2017 13:10 В Туле наградили лучших медиков региона
"Вести-Тула"



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Накануне в Тульском академическом театре драмы в преддверии профессионального праздника чествовали медицинских работников. Обращаясь к собравшимся в зале, губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что этот праздник касается и его семьи, так как его отец по профессии военный медик. «Ежедневно, вы боритесь за человеческие жизни. Хочу сказать вам слова благодарности за преданность выбранной вами профессии», - сказал глава региона.

Немало теплых слов прозвучало и от министра здравоохранения нашего региона, который совсем недавно занял свой пост, и в настоящий момент знакомится с медицинскими учреждениями области, врачами, в целом, с системой. И уже оценил заслуги тульских докторов во время спасения человеческих жизней в авариях, которые произошли 9 и 12 июня. «В экстремальной ситуации максимально оперативно, грамотно сработали сотрудники скорой медицинской помощи. Хочется выразить им благодарность и поздравить с профессиональным праздником», - говорит министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.

Профессия медика, без лишнего пафоса, сложная, требующая больших душевных, временных и физических затрат, и очень ответственная, ведь пациенты доверяют им здоровье и жизнь.
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