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16.06.2017 12:49 В Туле открыто продают и покупают отходы второго класса опасности "Вести-Тула"





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Как выяснилось в ходе контрольных закупок, организованных оперативниками, подобные «бизнесмены» нарушают сразу несколько законов. Чаще всего это закон о предпринимательской деятельности, и почти всегда нарушаются нормы утилизации, складирования и хранения опасных отходов, которые прописаны на федеральном уровне.



«Экологические нарушения здесь налицо. Скупка автомобильных аккумуляторов ведется в неустановленном месте, в отсутствии зданий, строений сооружений, отвечающим экологическим требованиям, осуществляется сбор отходов второго класса опасности, с непредсказуемыми последствиями», - говорит заместитель начальника отдела государственной экологической экспертизы, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тульской области Алексей Воронин.



Такие рейды в полиции обещают проводить каждый день, ведь даже штрафы останавливают скупщиков далеко не всегда. Многие из них даже могут предъявить некоторые документы, и убеждены в том, что действуют законно, впрочем, чаще всего это не так.



Как рассказала временно исполняющая обязанности начальника отделения по исполнению административного законодательства УВД по городу Туле Анастасия Фомина, «…за скупку автомобильных без имеющейся на то лицензии предусмотрена административная ответственность. Штраф для физических лиц составляет от 1 до 1,5 тысяч, для должностных от 3 до 4 тысяч, для юридических - от 30 до 40 тысяч рублей.



На дорогах Тулы и области открыто и незаконно продают и покупают отходы второго класса опасности. Звучит дико, но речь об автомобильных аккумуляторах, приемкой которых занимаются прямо с колес. Именно на выявление и привлечение к ответственности таких скупщиков был рассчитан рейд полиции в оружейной столице.Как выяснилось в ходе контрольных закупок, организованных оперативниками, подобные «бизнесмены» нарушают сразу несколько законов. Чаще всего это закон о предпринимательской деятельности, и почти всегда нарушаются нормы утилизации, складирования и хранения опасных отходов, которые прописаны на федеральном уровне.«Экологические нарушения здесь налицо. Скупка автомобильных аккумуляторов ведется в неустановленном месте, в отсутствии зданий, строений сооружений, отвечающим экологическим требованиям, осуществляется сбор отходов второго класса опасности, с непредсказуемыми последствиями», - говорит заместитель начальника отдела государственной экологической экспертизы, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тульской области Алексей Воронин.Такие рейды в полиции обещают проводить каждый день, ведь даже штрафы останавливают скупщиков далеко не всегда. Многие из них даже могут предъявить некоторые документы, и убеждены в том, что действуют законно, впрочем, чаще всего это не так.Как рассказала временно исполняющая обязанности начальника отделения по исполнению административного законодательства УВД по городу Туле Анастасия Фомина, «…за скупку автомобильных без имеющейся на то лицензии предусмотрена административная ответственность. Штраф для физических лиц составляет от 1 до 1,5 тысяч, для должностных от 3 до 4 тысяч, для юридических - от 30 до 40 тысяч рублей.













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