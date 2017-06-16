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16.06.2017 11:56 Алексей Дюмин обсудил с главой банка ВТБ вопросы сотрудничества "Вести-Тула"





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Дюмин напомнил о деловой встрече с руководством банка, которая состоялась на полях Петербургского международного экономического форума. «Мы уже обсудили дополнительные направления, по которым возможно расширение нашего сотрудничества. В частности, по участию ВТБ в крупнейших инвестиционных и инфраструктурных проектах Тульской области», - сказал губернатор.



В ходе состоявшейся встречи обсуждались вопросы возможного участия банка в финансировании системообразующих предприятий региона, в крупных инвестиционных проектах и другие.





Накануне в Туле состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Дюмина с президентом – председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным. Глава региона назвал ВТБ надежным партнером Тульской области. Кредитный портфель банка в регионе составляет свыше 46 млрд рублей.Дюмин напомнил о деловой встрече с руководством банка, которая состоялась на полях Петербургского международного экономического форума. «Мы уже обсудили дополнительные направления, по которым возможно расширение нашего сотрудничества. В частности, по участию ВТБ в крупнейших инвестиционных и инфраструктурных проектах Тульской области», - сказал губернатор.В ходе состоявшейся встречи обсуждались вопросы возможного участия банка в финансировании системообразующих предприятий региона, в крупных инвестиционных проектах и другие.

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