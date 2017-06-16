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НОВОСТИ | Общество



16.06.2017 11:34 Ивановский музыкальный театр начинает гастроли в Туле
"Вести-Тула"



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Сегодня в Туле начинаются гастроли Ивановского музыкального театра. В репертуаре - оперы, балеты, мюзиклы, ну, а сегодня он порадует зрителей гала-концертом «Здравствуй, Тула!» в котором примут участие самые именитые ивановские артисты.

В субботу 17 июня состоится премьера мюзикла «Легенда». В воскресенье, 18 июня, в афише - мюзикл-феерия Максима Дунаевского «Алые паруса», а 19 июня в понедельник, - театральное ревю по мотивам бродвейских мюзиклов «Однажды в Чикаго».

Неизменным успехом у зрителей уже 80 лет пользуется музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке», и 20 июня, во вторник, отдать дань этому спектаклю смогут и туляки. Знаменитую «Фраскиту» Легара ивановские артисты представят 21 июня. А завершит гастроли Ивановского театра 22 июня музыкальное обозрение в двух отделениях «До новых встреч, Тула!».













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