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НОВОСТИ | Общество



15.06.2017 11:38 Музей-заповедник «Поленово» готовится к фестивалю «В поисках Земли Обетованной»
Анастасия Октябрьская



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Прошлым летом музей-заповедник «Поленово» принимал французских художников, музыкантов, поэтов. Первый летний международный фестиваль посвятили связи Поленова с Францией. В этом году - главному, самому продолжительному и значимому для художника путешествию по Святой Земле.

Первую картину на евангельскую тему Василий Поленов написал еще 1871 году. Это его дипломная работа петербуржской академии художеств «Воскрешение дочери Иаира». А спустя 10 лет, впервые отправившись на Восток, он начинает работу над главной своей картиной, сегодня украшающей зал Русского музея «Христос и грешница».

«Поленов был в поисках земли обетованной в метафизическом смысле. Он нашёл свою географическую обетованную землю здесь в Поленово на берегах Оки. Но, как и любой другой человек, всю жизнь он находился в духовном поиске», - говорит директор государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова Наталья Поленова.

Кстати, на вырученные от продажи картины «Христос и грешница» деньги Поленов и приобрёл землю на берегу Оки и начал строительство своей усадьбы. И сегодня здесь поддерживают традиции, которые заложил художник. Одна из них – единение здесь, на территории музея-усадьбы, людей искусства со всего света. Так зародилась идея проведения международного фестиваля. Шесть воскресений подряд, начиная с 25 июня, в Поленово будут проходить лекции и концерты, творческие вечера с писателями, музыкантами, художниками, фотографами.

К фестивалю приурочена и выставка картин «Василий Поленов на Святой Земле». В экспозиции представлено более восьмидесяти живописных и графических работ художника. Большинство из них из фондов музея. Есть и уникальные, ранее находившиеся в частных коллекциях, картины. Как, к примеру, рождественский подарок музею-усадьбе «Поленово» от губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
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