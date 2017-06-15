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НОВОСТИ | Общество



15.06.2017 11:16 Стоит ли ждать сезонного снижения цен на тульских рынках?
Полина Ермолаева



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Дивное и очень аппетитное разнообразие ожидает покупателей в это время на рыночных прилавках. Ящики черешни и клубники, голубики и абрикосов – напоминают о том, что на календаре лето. Но тепло в этом году приходит к нам нехотя, а значит и урожай рекордов не бьет!

Средняя цена за килограмм клубники в 230 рублей была такой же и в начале прошлого сезона. Однако, пессимистично настроенные продавцы утверждают, что в этом году ее понижения ждать не стоит. В погоне за летним лакомством, покупателей не смущает ни стоимость фрукто-ягодных удовольствий, ни традиционное отсутствие надлежащих документов. По словам продавцов, товар проверяется в лабораториях, действующих при рынках.

Лаборатории действительно имеются, и ежедневно проверяют товар на наличие факторов, которые делают товар непригодным для употребления туляками. «Отбираем пробы, исследуем на нитраты, смотрим на заболевание, плесень, гниль. Если появляются какие-то определенные подозрения, то отправляем продукты в центральную лабораторию», - рассказывает заведующая лабораторией №5 Тульской городской станции по борьбе с болезнями животных Людмила Стогний.

Серьезных нарушений на Фрунзенском рынке сотрудники лаборатории не выявляли уже давно. Проверяя те же ягоды они зачастую сталкиваются лишь со злополучной плесенью, но этот дефект и не специалист в силах выявить самостоятельно. Впрочем, за время нашей съемки мы так и не нашли придирчивых покупателей. Какие там сертификаты! Люди предпочитают просто доверяться в выборе продукта знакомому продавцу.

Пробуя лето на вкус, не стоит забывать о мерах предосторожности: не пробовать овощи, фрукты и ягоды прямо на рынке в поисках лучшего продукта, смело просить сертификат качества выбранного товара и, конечно же, не увлекаться чрезмерно витаминами – в большом количестве они идут во вред! Тогда самый желанный сезон тепла – пройдет непременно сочно!
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