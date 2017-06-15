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НОВОСТИ | Общество



15.06.2017 10:52 В Туле возводят новые корпуса областной детской клинической больницы
София Гафарова



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Уже полгода как Миша находится в больнице. У него лейкоз, который только стационарно лечится семь месяцев. На вопрос, чем он увлекается, он бежит в палату, чтобы показать нам свои рисунки. Мама говорит, здесь Миша изрисовал не один десяток альбомов.

А вдохновила Мишу атмосфера в отделении. На протяжении этих месяцев он видел, как больничные стены превращаются в «Мир красок». Так называется проект, который воплотил в жизнь Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Живи». Радуют маленьких пациентов теперь не только радужные стены, но и игровая комната, и новая библиотека. Особенно полюбился тут школьный класс с телевизором и интерактивной доской, и даже в каникулы здесь шумно.

«Одними лекарствами вылечить невозможно. Когда человек заболевает онкологическим заболеванием, это большой стресс и для семьи, и для ребенка. Дети долго оторваны от дома, и благоприятная среда в больнице может помочь в лечении», - говорит заведующая отделением онкологии, гематологии и химиотерапии Тульской детской областной клинической больницы Елена Митрофанова.

А еще здесь больше не боятся белых халатов, потому что врачи и медсестры сменили их на разноцветную форму. Даже постельное белье яркое и веселое. Все ради возможности маленьким пациентам радоваться жизни. Ежегодно сюда попадают по 12 детей с острым лейкозом, который лечится годами. И сегодня с большим вдохновением главврач больницы Людмила Котик говорит, что со строительством нового медицинского центра расширятся возможности в лечении детей. Как раз один из двух строящихся корпусов будет работать по направлениям онкогематологии, ортопедии и травматологии.

«У нас будет семь боксов приемных: отдельные для окулистов, хирургов, педиатров и т.д. То есть дети не будут контактировать с основным потоком пациентов», - рассказывает главный врач Тульской областной клинической больницы Людмила Котик.

Сейчас на площади в 1,5 га приступили к строительству палатно- боксированного корпуса более чем на сто коек с отделением реанимации и инфекционным отделением. Что важно, будут полностью изолированные одноместные боксы, чего так не хватает сейчас больнице и что очень важно для привитых маленьких детей. Как уверили нас строители, уже в июне появится фундамент первого корпуса. А пятиэтажное здание вместе с переходом в главный корпус хотят сдать года через два.
















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