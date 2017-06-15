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15.06.2017 10:30 Жители Славного смогли задать вопросы губернатору Виталий Моторин





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Теперь так называется одно из производств Конструкторского бюро приборостроения. Здесь на сборке различных снарядов и управляемых ракет работают более 400 человек - для Славного предприятие градообразующее.



«Наше снаряжательное производство обеспечивает около 85% рабочих мест. У нас работают люди не только из Славного, но и из Арсеньева, Черни и даже Мценска Орловской области. В 2017 году у нас производство загружено по максимуму», - говорит начальник производства, руководитель объекта Юрий Аганин.



С закрытыми, в том числе, и от наших телекамер производствами сегодня ознакомился глава региона Алексей Дюмин. Сотрудники этого предприятия по большей части военнослужащие в запасе или в отставке. Производство расширяется, создаются новые рабочие места. Но рабочих волнуют объемы Гособоронзаказа, от которого во многом зависит судьба предприятия.



«Что касается программы Гособоронзаказа, то программа есть и будет, но надо думать и расширении выпуска мирной продукции. Но вашего предприятия это пока касается. То, что выпускает ваше предприятие, востребовано на международных рынках», - отметил Алексей Дюмин.



Маленький, но очень важный. О том, что Славный городок военного значения говорит хотя бы фреска в местном ДК. Здесь глава региона провел встречу с населением, на которой речь пошла о проблемах секретного в прошлом населенного пункта. Они часто неожиданны, к примеру, банальное отсутствие банкоматов. Работа участковых и скорой помощи, состояние очистных сооружений и скверов, транспорт и дороги по которым он ездит - встреча главы региона с жителями поселка Славный продолжалась около двух часов. Разобрать удалось несколько десятков важных для города и даже всего Арсеньевского района вопросов.



Поселок Славный ранее был известен, а точнее сказать, неизвестен как Тула-50. Закрытый город с населением около двух тысяч человек давно уже рассекречен и появился на картах, но легендарное название сохранилось и по сей день.Теперь так называется одно из производств Конструкторского бюро приборостроения. Здесь на сборке различных снарядов и управляемых ракет работают более 400 человек - для Славного предприятие градообразующее.«Наше снаряжательное производство обеспечивает около 85% рабочих мест. У нас работают люди не только из Славного, но и из Арсеньева, Черни и даже Мценска Орловской области. В 2017 году у нас производство загружено по максимуму», - говорит начальник производства, руководитель объекта Юрий Аганин.С закрытыми, в том числе, и от наших телекамер производствами сегодня ознакомился глава региона Алексей Дюмин. Сотрудники этого предприятия по большей части военнослужащие в запасе или в отставке. Производство расширяется, создаются новые рабочие места. Но рабочих волнуют объемы Гособоронзаказа, от которого во многом зависит судьба предприятия.«Что касается программы Гособоронзаказа, то программа есть и будет, но надо думать и расширении выпуска мирной продукции. Но вашего предприятия это пока касается. То, что выпускает ваше предприятие, востребовано на международных рынках», - отметил Алексей Дюмин.Маленький, но очень важный. О том, что Славный городок военного значения говорит хотя бы фреска в местном ДК. Здесь глава региона провел встречу с населением, на которой речь пошла о проблемах секретного в прошлом населенного пункта. Они часто неожиданны, к примеру, банальное отсутствие банкоматов. Работа участковых и скорой помощи, состояние очистных сооружений и скверов, транспорт и дороги по которым он ездит - встреча главы региона с жителями поселка Славный продолжалась около двух часов. Разобрать удалось несколько десятков важных для города и даже всего Арсеньевского района вопросов.















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