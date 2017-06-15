Отцы и дети:
Отравление метанолом
Тульский роддом:
Опасные процедуры
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



15.06.2017 10:30 Жители Славного смогли задать вопросы губернатору
Виталий Моторин



| фото |
Поселок Славный ранее был известен, а точнее сказать, неизвестен как Тула-50. Закрытый город с населением около двух тысяч человек давно уже рассекречен и появился на картах, но легендарное название сохранилось и по сей день.

Теперь так называется одно из производств Конструкторского бюро приборостроения. Здесь на сборке различных снарядов и управляемых ракет работают более 400 человек - для Славного предприятие градообразующее.

«Наше снаряжательное производство обеспечивает около 85% рабочих мест. У нас работают люди не только из Славного, но и из Арсеньева, Черни и даже Мценска Орловской области. В 2017 году у нас производство загружено по максимуму», - говорит начальник производства, руководитель объекта Юрий Аганин.

С закрытыми, в том числе, и от наших телекамер производствами сегодня ознакомился глава региона Алексей Дюмин. Сотрудники этого предприятия по большей части военнослужащие в запасе или в отставке. Производство расширяется, создаются новые рабочие места. Но рабочих волнуют объемы Гособоронзаказа, от которого во многом зависит судьба предприятия.

«Что касается программы Гособоронзаказа, то программа есть и будет, но надо думать и расширении выпуска мирной продукции. Но вашего предприятия это пока касается. То, что выпускает ваше предприятие, востребовано на международных рынках», - отметил Алексей Дюмин.

Маленький, но очень важный. О том, что Славный городок военного значения говорит хотя бы фреска в местном ДК. Здесь глава региона провел встречу с населением, на которой речь пошла о проблемах секретного в прошлом населенного пункта. Они часто неожиданны, к примеру, банальное отсутствие банкоматов. Работа участковых и скорой помощи, состояние очистных сооружений и скверов, транспорт и дороги по которым он ездит - встреча главы региона с жителями поселка Славный продолжалась около двух часов. Разобрать удалось несколько десятков важных для города и даже всего Арсеньевского района вопросов.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.