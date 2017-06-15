НОВОСТИ | Общество







15.06.2017 09:51 В Тульской области изменятся тарифы на коммунальные ресурсы Алина Фурсенко





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«Это для горожан, а для жителей сельской местности и тех, кто проживает в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, мы сохраняем понижающий коэффициент 0,7. Эти категории потребителей будут, как и раньше платить на 30 % меньше», - говорит председатель комитета Тульской области по тарифам Дмитрий Васин.



На эти два ресурса тарифы устанавливаются едиными по региону, а на тепло и воду – отдельно по всем ресурсоснабжающим организациям, а их в Тульской области около ста – в сфере теплоснабжения, и более 130 – в сфере водоснабжения и водоотведения. И здесь у части жителей тариф может даже снизиться. Например, в случае, когда старую котельную заменили на новую. Однако, если брать в среднем по области на тариф на тепло все-таки вырастет на 3,9% , а на воду и стоки и вовсе на 7. И как бы ни сетовали туляки на новые удары по кошельку, ресурсники продолжают уверять, что многие тарифы значительно ниже экономически обоснованных.



По словам Дмитрия Васина, «…некоторые субъекты регулирования считают свои тарифы заниженными. Они обращаются в суды, обращаются за разногласиями в федеральную антимонопольную службу, но как показывает практика, подавляющее большинство таких дел комитет по тарифам выигрывает».



И таким образом, экономит средства туляков – за прошлый год такая вот экономия составила почти 12 миллиардов рублей. И все-таки в целом, общий рост платы туляков за коммуналку в июле составит 4,2 %. Для сравнения в Липецке индекс такой же, выше только в Ярославле и Москве. Для остальных жителей ЦФО рост не перепрыгнул отметку в 4%. Существенным ли окажется для туляков подорожание - увидим в августе, когда в ящиках появятся первые квитанции.





Киловатт электроэнергии подрос в цене на 3,4 процента - на 13 копеек и теперь обойдется тулякам ровно в 4 рубля. Вот, скажем, если жители средней однокомнатной квартиры истратили 125 киловатт в июне – они заплатят без малого 484 рубля. А если столько же в июле – уже 500.«Это для горожан, а для жителей сельской местности и тех, кто проживает в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, мы сохраняем понижающий коэффициент 0,7. Эти категории потребителей будут, как и раньше платить на 30 % меньше», - говорит председатель комитета Тульской области по тарифам Дмитрий Васин.На эти два ресурса тарифы устанавливаются едиными по региону, а на тепло и воду – отдельно по всем ресурсоснабжающим организациям, а их в Тульской области около ста – в сфере теплоснабжения, и более 130 – в сфере водоснабжения и водоотведения. И здесь у части жителей тариф может даже снизиться. Например, в случае, когда старую котельную заменили на новую. Однако, если брать в среднем по области на тариф на тепло все-таки вырастет на 3,9% , а на воду и стоки и вовсе на 7. И как бы ни сетовали туляки на новые удары по кошельку, ресурсники продолжают уверять, что многие тарифы значительно ниже экономически обоснованных.По словам Дмитрия Васина, «…некоторые субъекты регулирования считают свои тарифы заниженными. Они обращаются в суды, обращаются за разногласиями в федеральную антимонопольную службу, но как показывает практика, подавляющее большинство таких дел комитет по тарифам выигрывает».И таким образом, экономит средства туляков – за прошлый год такая вот экономия составила почти 12 миллиардов рублей. И все-таки в целом, общий рост платы туляков за коммуналку в июле составит 4,2 %. Для сравнения в Липецке индекс такой же, выше только в Ярославле и Москве. Для остальных жителей ЦФО рост не перепрыгнул отметку в 4%. Существенным ли окажется для туляков подорожание - увидим в августе, когда в ящиках появятся первые квитанции.











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