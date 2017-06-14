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НОВОСТИ | Общество



14.06.2017 18:46 Следователи выясняют обстоятельства смерти рабочего в Щекинском районе
"Вести-Тула"



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На стройке предприятия по производству промышленной химии Щекинского района насмерть разбился 62-летний монтажник. Следственными органами проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса о нарушении требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека.

Как рассказала и.о. старшего помощника руководителя Су СК России по Тульской области Светлана Фомина, «…установлено, что мужчина находился на третьем уровне бетонной площадки на высоте восьми метров. Выполняя свою работу, он упал на вторую площадку и скончался на месте происшествия. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, расследование уголовного дела продолжается».

По аналогичной статье «Нарушение требований охраны труда» проводится проверка и в Белеве. Там при проведении ремонтных работ на крыше одного из детских садов обрушилась кровля. В результате один из рабочих упал с крыши и скончался на месте происшествия. Его напарник получил травмы и был доставлен в больницу.
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