НОВОСТИ | Общество







14.06.2017 18:33 Роскомнадзор с начала года заблокировал 5 тысяч запрещенных сайтов "Вести-Тула"





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«Новая система позволит улучшить управление государством, моделировать процессы в различных отраслях на основе современных, безопасных технологий. Уверен, что сегодняшнее мероприятие поможет выработать новые подходы и возможные решения в вопросах безопасности наших граждан и безопасности страны в целом», - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



В числе основных задач совета - улучшение взаимодействия между территориальными и региональными органами власти. Наиболее остро сегодня стоит вопрос с реализацией программы «безопасный интернет», внесение с «чёрный список» Роскомнадзора так называемых экстремистских сайтов и групп смерти в соцсетях.



По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, «…есть понимание того, по какому пути развивается сеть Интернет, по какому принципу будут действовать наши оппоненты. Есть заготовки, с помощью которых проблемные вопросы решаются. Единый реестр запрещенной информации является эффективным механизмом. Он будет развиваться и модернизироваться».







В Туле впервые проходит координационный совет руководителей территориальных органов Роскомнадзора в Центральном федеральном округе. В повестке дня целый ряд вопросов, в том числе, взаимодействие с правоохранительными и судебными органами, а также с избиркомами, вопросы информационной безопасности в Тульской области.«Новая система позволит улучшить управление государством, моделировать процессы в различных отраслях на основе современных, безопасных технологий. Уверен, что сегодняшнее мероприятие поможет выработать новые подходы и возможные решения в вопросах безопасности наших граждан и безопасности страны в целом», - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.В числе основных задач совета - улучшение взаимодействия между территориальными и региональными органами власти. Наиболее остро сегодня стоит вопрос с реализацией программы «безопасный интернет», внесение с «чёрный список» Роскомнадзора так называемых экстремистских сайтов и групп смерти в соцсетях.По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, «…есть понимание того, по какому пути развивается сеть Интернет, по какому принципу будут действовать наши оппоненты. Есть заготовки, с помощью которых проблемные вопросы решаются. Единый реестр запрещенной информации является эффективным механизмом. Он будет развиваться и модернизироваться».







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