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НОВОСТИ | Общество



14.06.2017 18:33 Роскомнадзор с начала года заблокировал 5 тысяч запрещенных сайтов
"Вести-Тула"



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В Туле впервые проходит координационный совет руководителей территориальных органов Роскомнадзора в Центральном федеральном округе. В повестке дня целый ряд вопросов, в том числе, взаимодействие с правоохранительными и судебными органами, а также с избиркомами, вопросы информационной безопасности в Тульской области.

«Новая система позволит улучшить управление государством, моделировать процессы в различных отраслях на основе современных, безопасных технологий. Уверен, что сегодняшнее мероприятие поможет выработать новые подходы и возможные решения в вопросах безопасности наших граждан и безопасности страны в целом», - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В числе основных задач совета - улучшение взаимодействия между территориальными и региональными органами власти. Наиболее остро сегодня стоит вопрос с реализацией программы «безопасный интернет», внесение с «чёрный список» Роскомнадзора так называемых экстремистских сайтов и групп смерти в соцсетях.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, «…есть понимание того, по какому пути развивается сеть Интернет, по какому принципу будут действовать наши оппоненты. Есть заготовки, с помощью которых проблемные вопросы решаются. Единый реестр запрещенной информации является эффективным механизмом. Он будет развиваться и модернизироваться».
















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