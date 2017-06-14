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14.06.2017 15:37 Туляки смогут увидеть малоизвестные работы Василия Поленова "Вести-Тула"





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Некоторые пейзажи и портреты посетители увидят впервые. К примеру, рождественский подарок губернатора Тульской области Алексея Дюмина музею Поленова - картину «Тивириада», которая раньше находилась в частной коллекции.



Выставка приурочена к международному фестивалю искусств «В поисках Земли Обетованной» и продлится по 30 июля. Откроется экспозиция 25 июня. «Выставка, посвященная путешествиям Поленова, проводится впервые. Я мечтаю о том, что когда-нибудь подобная экспозиция будут показана в Израиле», - говорит директор государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова Наталья Поленова.



Побережье Галилейского моря, Константинополь, Иерусалим, окрестности Каира на полотнах Василия Поленова. Более восьмидесяти его живописных и графических работ из Евангельского цикла будут представлены на выставке «Василий Поленов на Святой Земле» на территории музея-заповедника.Некоторые пейзажи и портреты посетители увидят впервые. К примеру, рождественский подарок губернатора Тульской области Алексея Дюмина музею Поленова - картину «Тивириада», которая раньше находилась в частной коллекции.Выставка приурочена к международному фестивалю искусств «В поисках Земли Обетованной» и продлится по 30 июля. Откроется экспозиция 25 июня. «Выставка, посвященная путешествиям Поленова, проводится впервые. Я мечтаю о том, что когда-нибудь подобная экспозиция будут показана в Израиле», - говорит директор государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова Наталья Поленова.













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