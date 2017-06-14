НОВОСТИ | Общество







14.06.2017 15:28 Начальник регионального УМВД Сергей Галкин сдал кровь "Вести-Тула"





| фото |



«Оказывать помощь тем, кто в ней нуждается - обязанность каждого стража порядка. И выражаться эта помощь может в самых разных формах. У полицейских, пополнивших ряды доноров, возможностей защитить граждан теперь больше. Они приняли решение спасать жизни не только на службе, но и добровольно и безвозмездно делясь кровью с другими», - говорит Сергей Галкин.



Всего же на станции переливания крови сегодня побывало свыше 30 сотрудников полиции.









Полицейские региона присоединились к мероприятиям, приуроченным ко Дню донора, и сдали свою кровь. В их числе - начальник регионального УМВД Сергей Галкин.«Оказывать помощь тем, кто в ней нуждается - обязанность каждого стража порядка. И выражаться эта помощь может в самых разных формах. У полицейских, пополнивших ряды доноров, возможностей защитить граждан теперь больше. Они приняли решение спасать жизни не только на службе, но и добровольно и безвозмездно делясь кровью с другими», - говорит Сергей Галкин.Всего же на станции переливания крови сегодня побывало свыше 30 сотрудников полиции.

Читать @gtrktula

















