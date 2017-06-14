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14.06.2017 12:42 В регионе на подготовку к отопительному сезону потратят более одного миллиарда рублей "Вести-Тула"





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Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко рассказала, что «…проведенный анализ показал снижение числа аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и водоснабжения по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом отмечается рост аварийных ситуаций на объектах электроснабжения. Кроме того, выявлены факты формальной выдачи ресурсоснабжающим организациям паспортов готовности потребителей к зиме на многоквартирных домах и на ряде объектов коммунальной сферы».

Более одного миллиарда рублей потратят на подготовку к отопительному сезону в Тульской области. В регионе предстоит подготовить 408 детских садов, 412 школ, 148 медицинских учреждений и почти 22 тысячи домов. За счёт инвесторов в этом году запланировано заменить 17 километров тепловых сетей и ввести в эксплуатацию 18 котельных. Общая стоимость работ составит 350 млн. рублей.Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко рассказала, что «…проведенный анализ показал снижение числа аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и водоснабжения по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом отмечается рост аварийных ситуаций на объектах электроснабжения. Кроме того, выявлены факты формальной выдачи ресурсоснабжающим организациям паспортов готовности потребителей к зиме на многоквартирных домах и на ряде объектов коммунальной сферы».









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