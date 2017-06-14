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14.06.2017 12:29 Туляк попал в число лучших доноров России "Вести-Тула"





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И сегодня здесь же прошло еще одно важное событие - награждение дипломом лауреата конкурса «Лучший донор России». Такая честь выпала всего лишь пятерым жителям нашей страны. Одним из них стал туляк Вячеслав Овчаров, сдавший кровь более 530 раз. «Ежедневно кому-то необходима кровь или плазма. Мы должны помогать друг другу. Поэтому я и стал донором», - говорит Вячеслав.



Сегодня - Всемирный день донора крови. На территории нашего региона до 16 июня включительно, проходит донорская акция. Сегодня на базе Тульской областной станции переливания крови сдавали кровь сотрудники правоохранительных органов.И сегодня здесь же прошло еще одно важное событие - награждение дипломом лауреата конкурса «Лучший донор России». Такая честь выпала всего лишь пятерым жителям нашей страны. Одним из них стал туляк Вячеслав Овчаров, сдавший кровь более 530 раз. «Ежедневно кому-то необходима кровь или плазма. Мы должны помогать друг другу. Поэтому я и стал донором», - говорит Вячеслав.









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