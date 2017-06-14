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14.06.2017 11:37 Шоу «Инди-Ра» приглашает туляков на красочное представление Алина Фурсенко





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Например, самая юная слониха Марго, приехала из Китая и за полгода начала понимать русский без переводчика. А самая взрослая, 68-летняя Ранго, звезда не только цирка, но и кино – именно она играла в знаменитом фильме 1957 года о приключениях Хоттабыча. И она любит пошутить со своими куда более юными дрессировщиками.



«Когда к ней подходишь, даешь ей буханку хлеба, она вроде бы ее берет. Но только отходишь о нее, она как удав тебя хоботом обвивает, и прижимает к себе. Пока ее не погладишь, не пообщаешься с ней она тебя не отпустит», - рассказывает дрессировщик слонов, директор шоу «Индии-Ра» Андрей Дементьев-Корнилов.



Одной буханкой, конечно, дело не ограничивается. Сейчас тульский цирк напоминает Ноев ковчег. Здесь – всего 85 разных зверей, от крошечных обезьянок капуцинов до целого табуна коней. Тигры, крокодил, питоны, верблюды и даже крошечный ягуар Карат, родился всего два месяца назад. И четвероногая и пернатая часть труппы любит покушать. Лев, например, съедает мяса и других продуктов на 80-100 тысяч рублей в день.





Все они, и дикобразы, и львы – спутницы главной героини шоу, девушки Индиры, которая то ли во сне, то ли наяву видит удивительный и яркий мир, Кроме Индиры на арене почти весь вечер пара клоунов – Евгений Майхровский и Евгений Минин. Словом, глаза у зрителей разбежались уже до антракта. Каждому полюбился свой номер. А уж после антракта красок становится еще больше, к куполу поднимаются воздушные гимнасты, танцуют индийские красавицы, а Индира оказывается на собственной свадьбе, на спине у слона.



Почти 3 тысячи костюмов, 70 артистов и еще больше животных. Билеты на тульскую премьеру шоу разобрали до последнего. Остальным может повезет в следующий раз - представление 17 июня в 13:00.





Буквально картина Пикассо «Девочка на шаре», а в «девочке» около двух тонн! При таких габаритах быть такой грациозной быть искусство. Самые большие сухопутные животные планеты отлично различают музыку и понимают человеческую речь.Например, самая юная слониха Марго, приехала из Китая и за полгода начала понимать русский без переводчика. А самая взрослая, 68-летняя Ранго, звезда не только цирка, но и кино – именно она играла в знаменитом фильме 1957 года о приключениях Хоттабыча. И она любит пошутить со своими куда более юными дрессировщиками.«Когда к ней подходишь, даешь ей буханку хлеба, она вроде бы ее берет. Но только отходишь о нее, она как удав тебя хоботом обвивает, и прижимает к себе. Пока ее не погладишь, не пообщаешься с ней она тебя не отпустит», - рассказывает дрессировщик слонов, директор шоу «Индии-Ра» Андрей Дементьев-Корнилов.Одной буханкой, конечно, дело не ограничивается. Сейчас тульский цирк напоминает Ноев ковчег. Здесь – всего 85 разных зверей, от крошечных обезьянок капуцинов до целого табуна коней. Тигры, крокодил, питоны, верблюды и даже крошечный ягуар Карат, родился всего два месяца назад. И четвероногая и пернатая часть труппы любит покушать. Лев, например, съедает мяса и других продуктов на 80-100 тысяч рублей в день.Все они, и дикобразы, и львы – спутницы главной героини шоу, девушки Индиры, которая то ли во сне, то ли наяву видит удивительный и яркий мир, Кроме Индиры на арене почти весь вечер пара клоунов – Евгений Майхровский и Евгений Минин. Словом, глаза у зрителей разбежались уже до антракта. Каждому полюбился свой номер. А уж после антракта красок становится еще больше, к куполу поднимаются воздушные гимнасты, танцуют индийские красавицы, а Индира оказывается на собственной свадьбе, на спине у слона.Почти 3 тысячи костюмов, 70 артистов и еще больше животных. Билеты на тульскую премьеру шоу разобрали до последнего. Остальным может повезет в следующий раз - представление 17 июня в 13:00.











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