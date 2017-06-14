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НОВОСТИ | Общество



14.06.2017 11:08 Чиновники взглянули на Тулу глазами приезжих
Виталий Моторин



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Туляки свой город со стороны железной дороги чаще всего не видят, а вот его гости и люди приезжие первое впечатление об оружейной столице составляют именно исходя из окрестных пейзажей. Новая набережная, с зелеными газонами и спортивными площадками - это конечно здорово, но еще раньше при въезде в Тулу вид открывается на заброшенные здания, и заросшие склоны.

«Это свалки со стороны гаражных кооперативов. Здесь и брошенная резина, и мусор. Приезжающие люди видят такую невзрачную картину, это конечно оставляет не очень хорошее впечатление», - говорит начальник главного управления администрации города Тулы, по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков.

Территории Центрального, Привокзального, Пролетарского районов, и даже толстовские направления близ Козловой засеки - все это обследовали в этот раз. Нарушений и впрямь десятки. Зона отведения железной дороги чаще всего 10-15 метров от полотна. За состоянием всего, что дальше следить должны собственники земель и зданий и городские власти.

По словам заместителя начальника управления администрации города Тулы по административно техническому надзору Алины Кабировой, «…за захламление земельных участков юридическим лицам грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч, физическим - от 2,5 до 5 тысяч рублей».

Для большинства присутвующих это разведывательное путешествие по железной дороге уже третье. Их проводят с периодичностью примерно раз в год. «Изменения наглядные. Мы видим, что стало меньше мусора, производится окос, прилегающей к железнодорожному полотну территории», - говорит начальник главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Александр Елкин.
Впрочем, куда важнее полученной информации, действия властей. В городской администрации с наведением порядка вдоль железной дороги обещают не затягивать.
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