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13.06.2017 18:26 В Ясной Поляне сыграли одиннадцать постановок по произведениям Толстого Елена Панова





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Для полного перевоплощения – холщовые рубахи и маски. Все гаджеты сдают на хранение проводникам. Общаться можно только жестами. Этот спектакль-путешествие поставили специально к фестивалю «Толстой Weekend». Участники пройдут несколько километров, часть пути лежит через яблоневый сад, и своими глазами увидят сценки из толстовского детства.



Созерцание природы, пение птиц и единение с теми, кто идет рядом с тобой по дороге. Все это должно привести к финалу уже с обновленными мыслями и чувствами. А чтобы произошедшее не испарилось как сон - в конце - фото на память.



За три дня в Ясной Поляне сыграли одиннадцать постановок по произведениям Толстого. От традиционных драматических до новых форматов. Прямо под сводами вековых лип в парке Клины показывают сторителлинг. Музыка плавно перетекает в действие на сцене. Рассказчик ведет монолог, который строится на импровизации, реакция зала - тоже часть спектакля. Сценические площадки были разбросаны по всей усадьбе. На одной рассказывали сказки, на другой - читали монологи. Все это происходило в естественных декорациях толстовского поместья, что придавало еще большую атмосферность каждому выступлению.



У самого Льва Толстого с театром были сложные отношения. В юности он играл в домашних постановках. А потом поменял взгляд на фальшивые игрища. И не стесняясь, критиковал пьесы Чехова. Театр из Тольятти привез эскиз по повести «Отрочество». По внешнему антуражу вряд ли угадаешь, что играют Толстого, но текст полностью сохранен авторский. «Как хотел бы видеть Лев Николаевич свое произведение на сцене? Никак не хотел бы, скорее всего. Театр он ненавидел, как и оперу. У нес той точки, которую мы искажаем», - говорит режиссер, постановщик спектакля «Отрочество» Евгения Беркович.



Ясная Поляна - одна из немногих мемориальных усадеб, которая полностью сохранилась в том виде, какой ее в последний раз запомнил Лев Толстой. Той ночью, когда покинул родовое поместье. Как оказалось навсегда. И время великого старца здесь длится не три выходных дня, а столетия.





На поиски зеленой палочки отправляются гости Ясной Поляны. Старший брат Льва Толстого в детстве придумал сказку, что секрет всеобщего счастья вырезан на некой зеленой палочке, а спрятана она на краю Старого оврага. «Мы представляем проводников из обыкновенного мира в мир Толстого», - говорит актер спектакля «Зеленая палочка» Леонид Фетисов.Для полного перевоплощения – холщовые рубахи и маски. Все гаджеты сдают на хранение проводникам. Общаться можно только жестами. Этот спектакль-путешествие поставили специально к фестивалю «Толстой Weekend». Участники пройдут несколько километров, часть пути лежит через яблоневый сад, и своими глазами увидят сценки из толстовского детства.Созерцание природы, пение птиц и единение с теми, кто идет рядом с тобой по дороге. Все это должно привести к финалу уже с обновленными мыслями и чувствами. А чтобы произошедшее не испарилось как сон - в конце - фото на память.За три дня в Ясной Поляне сыграли одиннадцать постановок по произведениям Толстого. От традиционных драматических до новых форматов. Прямо под сводами вековых лип в парке Клины показывают сторителлинг. Музыка плавно перетекает в действие на сцене. Рассказчик ведет монолог, который строится на импровизации, реакция зала - тоже часть спектакля. Сценические площадки были разбросаны по всей усадьбе. На одной рассказывали сказки, на другой - читали монологи. Все это происходило в естественных декорациях толстовского поместья, что придавало еще большую атмосферность каждому выступлению.У самого Льва Толстого с театром были сложные отношения. В юности он играл в домашних постановках. А потом поменял взгляд на фальшивые игрища. И не стесняясь, критиковал пьесы Чехова. Театр из Тольятти привез эскиз по повести «Отрочество». По внешнему антуражу вряд ли угадаешь, что играют Толстого, но текст полностью сохранен авторский. «Как хотел бы видеть Лев Николаевич свое произведение на сцене? Никак не хотел бы, скорее всего. Театр он ненавидел, как и оперу. У нес той точки, которую мы искажаем», - говорит режиссер, постановщик спектакля «Отрочество» Евгения Беркович.Ясная Поляна - одна из немногих мемориальных усадеб, которая полностью сохранилась в том виде, какой ее в последний раз запомнил Лев Толстой. Той ночью, когда покинул родовое поместье. Как оказалось навсегда. И время великого старца здесь длится не три выходных дня, а столетия.













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