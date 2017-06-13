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13.06.2017 15:33 Выпускные балы обойдутся родителям тульских школьников в копеечку Татьяна Смирнова





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Как бы дико это не звучало, но некоторым семьям даже приходится брать кредиты. Ведь расходы на шик, блеск, красоту – немаленькие. «Сейчас выпускной, как свадьба. Например, некоторые родители покупают дочери сразу три платья, которые та меняет в течение вечера. Что касается услуг парикмахера, то цена на локоны составляет от 1 тыс. рублей, прически – от 1,5 тыс. и выше», - рассказывает визажист, мастер причесок Маргарита Гуз.



Выбор наряда – особый ритуал. У выпускницы Виктории и ее мамы приготовления начались еще зимой. «Платье начали подыскивать еще в сентябре прошлого года. Выбрали за пять тысяч рублей», - говорит выпускница Виктория Борзых.



Праздник даже при самых минимальных затратах рискует влететь в копеечку. Но, как бы то ни было, выпускной — это всего лишь вечер. Впереди долгая и весьма затратная студенческая жизнь. К тому же, количество бюджетных мест в ВУЗе ограничено.





Выпускной сегодня представляет собой особый интерес для целого сегмента рынка. Это расходы на одежду и обувь, поход в салон красоты, транспорт, праздничный стол, услуги фотографов и видеооператоров. А еще – да все что угодно.... Полет идей и задумок бесконечен.Как бы дико это не звучало, но некоторым семьям даже приходится брать кредиты. Ведь расходы на шик, блеск, красоту – немаленькие. «Сейчас выпускной, как свадьба. Например, некоторые родители покупают дочери сразу три платья, которые та меняет в течение вечера. Что касается услуг парикмахера, то цена на локоны составляет от 1 тыс. рублей, прически – от 1,5 тыс. и выше», - рассказывает визажист, мастер причесок Маргарита Гуз.Выбор наряда – особый ритуал. У выпускницы Виктории и ее мамы приготовления начались еще зимой. «Платье начали подыскивать еще в сентябре прошлого года. Выбрали за пять тысяч рублей», - говорит выпускница Виктория Борзых.Праздник даже при самых минимальных затратах рискует влететь в копеечку. Но, как бы то ни было, выпускной — это всего лишь вечер. Впереди долгая и весьма затратная студенческая жизнь. К тому же, количество бюджетных мест в ВУЗе ограничено.







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