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13.06.2017 15:08 Тульские школьники займутся благоустройством кремля "Вести-Тула"





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Тех, кому от 14 до 18 лет, ждут в школах, парках, больницах, найдётся работа и на текстильных, обувных фабриках. Желающим получить работу нужно обратиться в Центр занятости населения. При себе иметь следующий пакет документов: паспорт, СНИЛС, оформленную на имя ребёнка банковскую карту, медицинскую справку и, при наличии, трудовую книжку.





Сегодня в Тульском кремле приступят к работе трудовые отряды школьников и займутся его благоустройством. С этого года к организациям, в каникулярный период привлекающим в работе подростков, присоединились музеи и заповедники. В области изъявили желание поработать - и подзаработать на каникулах более 4700 ребят.Тех, кому от 14 до 18 лет, ждут в школах, парках, больницах, найдётся работа и на текстильных, обувных фабриках. Желающим получить работу нужно обратиться в Центр занятости населения. При себе иметь следующий пакет документов: паспорт, СНИЛС, оформленную на имя ребёнка банковскую карту, медицинскую справку и, при наличии, трудовую книжку.

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