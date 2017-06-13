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13.06.2017 15:04 Житель Екатеринбурга подозревается в сбыте наркотиков в Туле "Вести-Тула"





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По предварительным данным, 27-летний мужчина специально для реализации противоправного умысла прибыл в Тулу из Екатеринбурга. Он проживал в одном из хостелов областного центра, и при себе хранил наркотики, предназначенные для закладки.



У подозреваемого обнаружены и изъяты 54 свёртка с веществом светлого цвета. Восемь из них обнаружено и изъято уже после размещения в «закладке». Часть из изъятого уже исследована в экспертно-криминалистическом центре УМВД.



Подтверждено, что в свёртках было наркотическое средство, так называемая «соль». Подозреваемый признался в умысле на сбыт наркотиков. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.





Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области задержали подозреваемого в распространении наркотических средств методом так называемых «закладок».По предварительным данным, 27-летний мужчина специально для реализации противоправного умысла прибыл в Тулу из Екатеринбурга. Он проживал в одном из хостелов областного центра, и при себе хранил наркотики, предназначенные для закладки.У подозреваемого обнаружены и изъяты 54 свёртка с веществом светлого цвета. Восемь из них обнаружено и изъято уже после размещения в «закладке». Часть из изъятого уже исследована в экспертно-криминалистическом центре УМВД.Подтверждено, что в свёртках было наркотическое средство, так называемая «соль». Подозреваемый признался в умысле на сбыт наркотиков. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

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