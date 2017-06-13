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13.06.2017 13:57 Фестиваль «Толстой Weekend» стал для театралов настоящим праздником Анастасия Октябрьская





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Всего специально для фестиваля здесь, в усадьбе Льва Николаевича возвели четыре площадки под открытым небом. Для того чтобы в этот уикенд тульский край собрал поклонников творчества нашего великого земляка, встретил лучшие театральные коллективы со всей страны. Не было бы сегодня этого грандиозного культурного события, если бы в прошлом году тогда еще временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Дюмин не выступил с инициативой впервые провести «Толстой Weekend» в Ясной Поляне. Как отметил глава региона, «…фестиваль «Толстой Weekend» в жизни Тульской области – знаменательное событие. Мы гордимся тем, что второй год подряд проводим такое значимое мероприятие. Оно становится доброй, хорошей традицией».



Кстати в этом году фестиваль приобрёл статус международного. Свой спектакль «Тёмные аллеи» по рассказам Ивана Бунина привёз Даугавпилский театр из Латвии. «В этом году мы немного отступили от своих правил. Хотим немножко расширять круг постановок, чтобы они были связаны не только с Толстым, но и с его современниками. Я очень рада, что в этом году мы показываем театральные постановки не только столичных театров. К нам приехали коллективы из Тольятти, Нижнего Новгорода. Для меня особенно важно, что приехал Севастопольский академический театр», - говорит директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.



Помимо спектаклей в программе фестиваля множество встреч и дискуссий, а также полюбившаяся с прошлого года форма – сторителлинг. Дословно с английского – «рассказывание историй». Здесь всё в первую очередь направлено на прямую коммуникацию со зрителем, этакий «театр на расстоянии вытянутой руки».



Драматическое наследие Льва Николаевича довольно таки скромно по объёму – десять вместе с незаконченными произведениями. Да и вообще Толстой считал театр синонимом фальши и неестественности. Парадоксально, его художественные произведения сегодня регулярно ставятся на театральных площадках по всему миру. Одна из которых теперь находится у нас в Ясной Поляне.



Несмотря на скромный возраст фестиваля, организаторы уже с полной уверенностью заявляют, что «Толстой Weekend» надолго пропишется в границах Тульского края. И позволит, пусть и всего на три дня, но по праву считать наш город не только оружейной, но и театральной столицей России.





Любовь к высокому искусству торжествовала над непогодой. Совсем не июньская свежесть и дождь не уговорили ни одного из гостей фестиваля покинуть зрительный зал под открытым небом. Все 704 места на открытии «Толстой Weekend» были заняты. Было продано 5 тысяч билетов. И это притом что зрительный зал у большой сцены в этом году увеличили на 50%.Всего специально для фестиваля здесь, в усадьбе Льва Николаевича возвели четыре площадки под открытым небом. Для того чтобы в этот уикенд тульский край собрал поклонников творчества нашего великого земляка, встретил лучшие театральные коллективы со всей страны. Не было бы сегодня этого грандиозного культурного события, если бы в прошлом году тогда еще временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Дюмин не выступил с инициативой впервые провести «Толстой Weekend» в Ясной Поляне. Как отметил глава региона, «…фестиваль «Толстой Weekend» в жизни Тульской области – знаменательное событие. Мы гордимся тем, что второй год подряд проводим такое значимое мероприятие. Оно становится доброй, хорошей традицией».Кстати в этом году фестиваль приобрёл статус международного. Свой спектакль «Тёмные аллеи» по рассказам Ивана Бунина привёз Даугавпилский театр из Латвии. «В этом году мы немного отступили от своих правил. Хотим немножко расширять круг постановок, чтобы они были связаны не только с Толстым, но и с его современниками. Я очень рада, что в этом году мы показываем театральные постановки не только столичных театров. К нам приехали коллективы из Тольятти, Нижнего Новгорода. Для меня особенно важно, что приехал Севастопольский академический театр», - говорит директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.Помимо спектаклей в программе фестиваля множество встреч и дискуссий, а также полюбившаяся с прошлого года форма – сторителлинг. Дословно с английского – «рассказывание историй». Здесь всё в первую очередь направлено на прямую коммуникацию со зрителем, этакий «театр на расстоянии вытянутой руки».Драматическое наследие Льва Николаевича довольно таки скромно по объёму – десять вместе с незаконченными произведениями. Да и вообще Толстой считал театр синонимом фальши и неестественности. Парадоксально, его художественные произведения сегодня регулярно ставятся на театральных площадках по всему миру. Одна из которых теперь находится у нас в Ясной Поляне.Несмотря на скромный возраст фестиваля, организаторы уже с полной уверенностью заявляют, что «Толстой Weekend» надолго пропишется в границах Тульского края. И позволит, пусть и всего на три дня, но по праву считать наш город не только оружейной, но и театральной столицей России.











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