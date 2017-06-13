НОВОСТИ | Общество







13.06.2017 13:37 Жители региона смогли задать вопросы председателю облдумы "Вести-Тула"





| фото |



По словам Сергея Харитонова, «…да августа 2017 года в рамках реализации программы формирования городской комфортной среды в сквере около школы №2 запланировано обустройство спортивной площадки. Кроме того, планируется установка ограждений, посев газонной травы, посадка деревьев».



Для Елены Жерновенковой этот визит к Сергею Харитонову был не первым. «Наши просьбы, практически всегда, бывают удовлетворены», - говорит Жерновенкова. А Елена Корнеева с радостью узнала о том, что долгожданная площадка в спальном районе в городе на Оке появится уже в следующем месяце. А в «Алексин Боре» построят детскую беседку.



Подобные приёмы председатель областной Думы проводит регулярно, обращения жителей к нему затрагивают все темы: экологию, жилищно-коммунальное хозяйство, деятельность органов местного самоуправления и многие другие.



Вопросы и просьбы, с которыми жители региона обратились к председателю Тульской областной Думы, затрагивают самые разные темы. Так Елена Жерновенкова из Алексина попросила помочь с благоустройством спортивной площадки в микрорайоне «Шахтёрский».По словам Сергея Харитонова, «…да августа 2017 года в рамках реализации программы формирования городской комфортной среды в сквере около школы №2 запланировано обустройство спортивной площадки. Кроме того, планируется установка ограждений, посев газонной травы, посадка деревьев».Для Елены Жерновенковой этот визит к Сергею Харитонову был не первым. «Наши просьбы, практически всегда, бывают удовлетворены», - говорит Жерновенкова. А Елена Корнеева с радостью узнала о том, что долгожданная площадка в спальном районе в городе на Оке появится уже в следующем месяце. А в «Алексин Боре» построят детскую беседку.Подобные приёмы председатель областной Думы проводит регулярно, обращения жителей к нему затрагивают все темы: экологию, жилищно-коммунальное хозяйство, деятельность органов местного самоуправления и многие другие.









Читать @gtrktula

















