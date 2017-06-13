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13.06.2017 13:19 День России в Туле прошел насыщенно "Вести-Тула"





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Самые смелые смогли попробовать силы, выполнив нормы ГТО. Украшением праздника стала церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка - самая красочная из воинских церемоний, закрепленных в войсках ещё с Петровских времён.



Самым торжественным моментом дня, по крайней мере, для юных туляков, стало традиционное вручение им паспортов лично губернатором региона. Это 47 школьников из всех районов области, которые добились успехов в учебе, спорте или общественной жизни.



Накануне главная площадь Тулы не пустела ни на минуту – здесь был самый эпицентр празднования Дня России. Пришедшие,могли увидеть целую коллекцию ретро-автомобилей, принимающих участие в фестивале «Автострада».Самые смелые смогли попробовать силы, выполнив нормы ГТО. Украшением праздника стала церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка - самая красочная из воинских церемоний, закрепленных в войсках ещё с Петровских времён.Самым торжественным моментом дня, по крайней мере, для юных туляков, стало традиционное вручение им паспортов лично губернатором региона. Это 47 школьников из всех районов области, которые добились успехов в учебе, спорте или общественной жизни.











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