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НОВОСТИ | Общество



13.06.2017 13:00 В Туле пересчитают объекты культурного наследия
"Вести-Тула"



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В историческом центре Тулы пересчитают объекты культурного наследия, памятники старины и здания, представляющие историческую ценность. О начавшейся инвентаризации таких объектов сегодня говорили на оперативном совещании в администрации оружейной столицы. Цель этой работы выявление зданий представляющих ценность, их собственников а так же самовольных- незаконных построек близи памятников архитектуры.

Как рассказал начальник главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Александр Елкин, «…создана рабочая группа и направлены письма в Росреестр по Тульской области для получения кадастровых планов земельных участков. В настоящее время сотрудники управления по административно-техническому надзору проводят проверку объектов на местах. Работа будет завершена до 30 июня 2017 года».

















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