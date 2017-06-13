НОВОСТИ | Общество







13.06.2017 13:00 В Туле пересчитают объекты культурного наследия "Вести-Тула"





| фото |



Как рассказал начальник главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Александр Елкин, «…создана рабочая группа и направлены письма в Росреестр по Тульской области для получения кадастровых планов земельных участков. В настоящее время сотрудники управления по административно-техническому надзору проводят проверку объектов на местах. Работа будет завершена до 30 июня 2017 года».







В историческом центре Тулы пересчитают объекты культурного наследия, памятники старины и здания, представляющие историческую ценность. О начавшейся инвентаризации таких объектов сегодня говорили на оперативном совещании в администрации оружейной столицы. Цель этой работы выявление зданий представляющих ценность, их собственников а так же самовольных- незаконных построек близи памятников архитектуры.Как рассказал начальник главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Александр Елкин, «…создана рабочая группа и направлены письма в Росреестр по Тульской области для получения кадастровых планов земельных участков. В настоящее время сотрудники управления по административно-техническому надзору проводят проверку объектов на местах. Работа будет завершена до 30 июня 2017 года».









Читать @gtrktula

















