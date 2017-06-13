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|13.06.2017 12:06 Николай Расторгуев не смог выступить перед туляками
|"Вести-Тула"
На праздничный концерт в Туле, посвященный Дню России, накануне собрались около 15-ти тысяч человек. Ожидалось, что вместе с другими артистами на сцене выступят группа «Любэ» и Николай Расторгуев.
Однако перед самым выходом на сцену артист неожиданно почувствовал себя плохо. Зрителям объявили, что Расторгуев не сможет принять участие в концерте и принесли извинения. При этом музыканты «Любэ» остались на сцене, им солировали тульские артисты.
Представители лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева рассказали о его состоянии здоровья. По их словам, жизни артиста ничего не угрожает. По предварительным данным, артисту стало нехорошо из-за проблем с сердцем, не опасных для жизни.
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