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13.06.2017 12:06 Николай Расторгуев не смог выступить перед туляками "Вести-Тула"





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Однако перед самым выходом на сцену артист неожиданно почувствовал себя плохо. Зрителям объявили, что Расторгуев не сможет принять участие в концерте и принесли извинения. При этом музыканты «Любэ» остались на сцене, им солировали тульские артисты.



Представители лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева рассказали о его состоянии здоровья. По их словам, жизни артиста ничего не угрожает. По предварительным данным, артисту стало нехорошо из-за проблем с сердцем, не опасных для жизни.





На праздничный концерт в Туле, посвященный Дню России, накануне собрались около 15-ти тысяч человек. Ожидалось, что вместе с другими артистами на сцене выступят группа «Любэ» и Николай Расторгуев.Однако перед самым выходом на сцену артист неожиданно почувствовал себя плохо. Зрителям объявили, что Расторгуев не сможет принять участие в концерте и принесли извинения. При этом музыканты «Любэ» остались на сцене, им солировали тульские артисты.Представители лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева рассказали о его состоянии здоровья. По их словам, жизни артиста ничего не угрожает. По предварительным данным, артисту стало нехорошо из-за проблем с сердцем, не опасных для жизни.

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