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13.06.2017 11:59 В ДТП в Чернском районе погибли пять человек "Вести-Тула"





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В отечественной легковушке погибли 37-летняя женщина-водитель, ее 16-летняя дочь и 41-летняя женщина-пассажир. В «Рено» 7-летняя девочка и её бабушка получили травмы, несовместимые с жизнью, 35-летний водитель иномарки в тяжелом состоянии находится в больнице. Также в детскую областную больницу был доставлен 13-летний мальчик.



В этот же день поздним вечером в Щекинском районе столкнулись автомобиль ДАФ и мотоцикл. Водитель мотоцикла и его пассажир погибли на месте.







Страшная автомобильная авария накануне унесла жизни сразу пятерых человек, в том числе детей. По предварительной информации, в Чернском районе возле населенного пункта Никольское около шести вечера «Рено Логан» вылетел на «встречку» и врезался в ВАЗ.В отечественной легковушке погибли 37-летняя женщина-водитель, ее 16-летняя дочь и 41-летняя женщина-пассажир. В «Рено» 7-летняя девочка и её бабушка получили травмы, несовместимые с жизнью, 35-летний водитель иномарки в тяжелом состоянии находится в больнице. Также в детскую областную больницу был доставлен 13-летний мальчик.В этот же день поздним вечером в Щекинском районе столкнулись автомобиль ДАФ и мотоцикл. Водитель мотоцикла и его пассажир погибли на месте.

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