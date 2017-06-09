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09.06.2017 18:25 В Туле открылась выставка работ Василия Поленова "Вести-Тула"





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Еще в советские времена оригинальные полотна ушли по частным коллекциям, поэтому все представленные в экспозиции работы – это копии с оригинальных репродукций, которые сам Василий Дмитриевич заказал еще в начале 20 века. Туляки смогут увидеть 29 полотен из цикла. Кроме того, на протяжении месяца будут проводиться тематические мероприятия, направленные на культурное обогащение и развитие жителей области.





Впервые у жителей Тульской области есть возможность увидеть уникальную выставку работ Василия Поленова из цикла «Мой путь к Христу». Торжественное открытие прошло сегодня в Театрально-концертном центре. До этого весь картинный цикл с успехом посмотрел практически весь мир, начиная от Джакарты и заканчивая Братиславой.Еще в советские времена оригинальные полотна ушли по частным коллекциям, поэтому все представленные в экспозиции работы – это копии с оригинальных репродукций, которые сам Василий Дмитриевич заказал еще в начале 20 века. Туляки смогут увидеть 29 полотен из цикла. Кроме того, на протяжении месяца будут проводиться тематические мероприятия, направленные на культурное обогащение и развитие жителей области.







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