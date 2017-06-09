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09.06.2017 16:36 Два проекта студентов ТулГУ отмечены на олимпиаде «IT-планета» Вести-Тула





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«Самым полезным для меня стало получение новых навыков, знакомство с другими разработчиками приложений. Мой проект – мобильное приложение, представляющее собой инструкцию по парковке автомобиля», - рассказала студентка Татьяна Таран.



Для ребят участие в подобных соревнованиях - это возможность не только проявить себя в области информационных технологий, но и пройти производственную практику в лучших компаниях, перенять навыки высококвалифицированных специалистов и обменяться опытом с товарищами-конкурентами.



По словам студента Дмитрия Ломакина, «была надежда занять призовое место, но также хотелось получить знания и отдохнуть в Сочи. Моё мобильное приложение – симулятор атомной электростанции. Пользователю необходимо вырабатывать энергию, контролировать ядерный реактор и не допустить аварии. Меры безопасности взяты из реальных презентаций Росатома».



И удивить - и победить! Для тульских студентов нет невозможного. В этом году наша область впервые участвовала в международной олимпиаде «IT-планета», призванной выявлять и поддерживать талантливую молодежь. ТулГУ представил два проекта, и оба удостоились высоких оценок и призовых мест.«Самым полезным для меня стало получение новых навыков, знакомство с другими разработчиками приложений. Мой проект – мобильное приложение, представляющее собой инструкцию по парковке автомобиля», - рассказала студентка Татьяна Таран.Для ребят участие в подобных соревнованиях - это возможность не только проявить себя в области информационных технологий, но и пройти производственную практику в лучших компаниях, перенять навыки высококвалифицированных специалистов и обменяться опытом с товарищами-конкурентами.По словам студента Дмитрия Ломакина, «была надежда занять призовое место, но также хотелось получить знания и отдохнуть в Сочи. Моё мобильное приложение – симулятор атомной электростанции. Пользователю необходимо вырабатывать энергию, контролировать ядерный реактор и не допустить аварии. Меры безопасности взяты из реальных презентаций Росатома».







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