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09.06.2017 18:04 В преддверии Дня России в Туле вручили высокие награды Кира Черьевская





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«Хочу поблагодарить всех вас за неоценимый вклад в развитие региона, за ваши профессиональные качества, за то, что вы день изо дня делаете. Это маленький подвиг, это поступки, которые формируют наше общество, делают наше государство сильным и могущественным», - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, обращаясь к участникам торжественного собрания.



Почётное звание «Заслуженный врач России» присвоено Ларисе Сильверстовой, заведующей отделением Детской областной больницы. Медали за участие в операции в Сирии получили три молодых матроса из Алексинского, Ясногорского и Киреевского районов.



Среди награждённых и народный артист России, актёр театра и кино, уже много лет блистающий на сцене тульского драматического театра, Борис Заволокин. Ему вручена серебряная медаль «За особый вклад в развитие Тульской области». Скоро исполнится 60 лет его актёрской карьеры. «Счастлив, что в таком возрасте получаю награду. Значит я еще к чему-то пригоден. А если я пригоден, то значит – востребован. Что для актера может быть важнее», - говорит Борис Заволокин.

Отмечен высокой наградой и наш коллега. Владимир Петров работает на ГТРК «Тула» уже более 20 лет. Профессиональный режиссёр, сейчас он заместитель директора - начальник службы информационных программ. Владимир Петров получил медаль третьей степени «Трудовая доблесть».



Медаль «За милосердие» вручена представителям духовенства. Настоятели храмов активно занимаются благотворительностью и решением социальных проблем. Это и помощь малоимущим, старикам, и что немаловажно молодёжи - вовремя сказать нет наркотикам и алкоголю.



Для кого-то работа – призвание, а у кого-то случай определяет деятельность, а иногда и судьбу. И награда, иногда даже просто в словах благодарности, лишний раз подтверждение тому, что «если звёзды зажигаются, то это кому-нибудь нужно».





Сегодня в здании Дворянского собрания в Туле состоялась торжественная церемония награждения жителей области. Мероприятие приурочено ко Дню России, который отмечается 12 июня. Двадцать четыре человека из абсолютно разных сфер деятельности получили из рук губернатора медали, знаки отличия, почетные грамоты и благодарности от Президента России, правительства страны и руководства области.«Хочу поблагодарить всех вас за неоценимый вклад в развитие региона, за ваши профессиональные качества, за то, что вы день изо дня делаете. Это маленький подвиг, это поступки, которые формируют наше общество, делают наше государство сильным и могущественным», - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, обращаясь к участникам торжественного собрания.Почётное звание «Заслуженный врач России» присвоено Ларисе Сильверстовой, заведующей отделением Детской областной больницы. Медали за участие в операции в Сирии получили три молодых матроса из Алексинского, Ясногорского и Киреевского районов.Среди награждённых и народный артист России, актёр театра и кино, уже много лет блистающий на сцене тульского драматического театра, Борис Заволокин. Ему вручена серебряная медаль «За особый вклад в развитие Тульской области». Скоро исполнится 60 лет его актёрской карьеры. «Счастлив, что в таком возрасте получаю награду. Значит я еще к чему-то пригоден. А если я пригоден, то значит – востребован. Что для актера может быть важнее», - говорит Борис Заволокин.Отмечен высокой наградой и наш коллега. Владимир Петров работает на ГТРК «Тула» уже более 20 лет. Профессиональный режиссёр, сейчас он заместитель директора - начальник службы информационных программ. Владимир Петров получил медаль третьей степени «Трудовая доблесть».Медаль «За милосердие» вручена представителям духовенства. Настоятели храмов активно занимаются благотворительностью и решением социальных проблем. Это и помощь малоимущим, старикам, и что немаловажно молодёжи - вовремя сказать нет наркотикам и алкоголю.Для кого-то работа – призвание, а у кого-то случай определяет деятельность, а иногда и судьбу. И награда, иногда даже просто в словах благодарности, лишний раз подтверждение тому, что «если звёзды зажигаются, то это кому-нибудь нужно».















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