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09.06.2017 15:31 Фестиваль «Толстой Weekend» откроется оперой «Война и мир» Вести-Тула





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Среди участников - артисты Центра имени Мейерхольда, театра имени Маяковского, мастерской Дмитрия Брусникина, столичного «Ликвид-театра» со спектаклем «История зеленой палочки», петербургского «Балтийского дома», театров Нижнего Новгорода, Тольятти, Севастополя.



Откроет фестиваль сегодня постановка оперы «Война и мир», адаптированная специально для показа под открытым небом на просторах «Ясной Поляны». Зрителей ждет феерическое действо, в котором будут участвовать солисты, артисты миманса и оркестр московского театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.



Главное культурное событие не только сегодняшнего, но и двух последующих дней - фестиваль «Толстой Weekend» в «Ясной Поляне». На четырёх сценах под открытым небом будут показаны интерпретации произведений Льва Толстого и впервые - постановки по произведениям других авторов. Всего в программе более 20 масштабных мероприятий: спектаклей, сторителлингов, публичных дискуссий.Среди участников - артисты Центра имени Мейерхольда, театра имени Маяковского, мастерской Дмитрия Брусникина, столичного «Ликвид-театра» со спектаклем «История зеленой палочки», петербургского «Балтийского дома», театров Нижнего Новгорода, Тольятти, Севастополя.Откроет фестиваль сегодня постановка оперы «Война и мир», адаптированная специально для показа под открытым небом на просторах «Ясной Поляны». Зрителей ждет феерическое действо, в котором будут участвовать солисты, артисты миманса и оркестр московского театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

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