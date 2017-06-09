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НОВОСТИ | Общество



09.06.2017 15:31 Фестиваль «Толстой Weekend» откроется оперой «Война и мир»
Вести-Тула

Фестиваль «Толстой Weekend» откроется оперой «Война и мир»

| фото |
Главное культурное событие не только сегодняшнего, но и двух последующих дней - фестиваль «Толстой Weekend» в «Ясной Поляне». На четырёх сценах под открытым небом будут показаны интерпретации произведений Льва Толстого и впервые - постановки по произведениям других авторов. Всего в программе более 20 масштабных мероприятий: спектаклей, сторителлингов, публичных дискуссий.

Среди участников - артисты Центра имени Мейерхольда, театра имени Маяковского, мастерской Дмитрия Брусникина, столичного «Ликвид-театра» со спектаклем «История зеленой палочки», петербургского «Балтийского дома», театров Нижнего Новгорода, Тольятти, Севастополя.

Откроет фестиваль сегодня постановка оперы «Война и мир», адаптированная специально для показа под открытым небом на просторах «Ясной Поляны». Зрителей ждет феерическое действо, в котором будут участвовать солисты, артисты миманса и оркестр московского театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
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