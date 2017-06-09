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09.06.2017 14:33 Алексей Дюмин выразил соболезнования семьям погибших в крупном ДТП "Вести-Тула"





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Напомним, что четыре человека погибли и пятеро получили травмы в дорожной аварии на трассе М-2 «Крым» в Заокском районе. Как сообщает Главное Управление МЧС, автобус Мерседес, двигавшийся из Орла в направлении Москвы, совершил попутное столкновение со стоявшими на обочине двумя микроавтобусами Мерседес-Спринтер, следовавшими в столицу из Курска. В настоящее время в полиции выясняются все обстоятельства ДТП.



Пострадавшие доставлены в Тульскую областную клиническую больницу и Алексинскую клиническую больницу имени Снегирёва. Региональное Управление МЧС России организовало «горячую линию» для родственников пострадавших по телефону (4872) 56-99-99.







Алексей Дюмин выразил соболезнования семьям погибших в результате дорожно-транспортного происшествия и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава региона поручил министерству здравоохранения области оказать всю необходимую помощь людям, которые находятся в больнице.Напомним, что четыре человека погибли и пятеро получили травмы в дорожной аварии на трассе М-2 «Крым» в Заокском районе. Как сообщает Главное Управление МЧС, автобус Мерседес, двигавшийся из Орла в направлении Москвы, совершил попутное столкновение со стоявшими на обочине двумя микроавтобусами Мерседес-Спринтер, следовавшими в столицу из Курска. В настоящее время в полиции выясняются все обстоятельства ДТП.Пострадавшие доставлены в Тульскую областную клиническую больницу и Алексинскую клиническую больницу имени Снегирёва. Региональное Управление МЧС России организовало «горячую линию» для родственников пострадавших по телефону (4872) 56-99-99.

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