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09.06.2017 12:25 ДТП с тремя автобусами в Заокском районе: четверо погибших Виталий Моторин





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По предварительной версии, водитель рейсового автобуса «Орёл-Москва» около 3 часов ночи не справился с управлением и на большой скорости протаранил два припаркованных на обочине микроавтобуса с курскими номерами. Водитель одного из них Андрей Осеев так описывает события: «Были проблемы с колесом, встали на обочину, включили аварийку. Светло, всё прекрасно видно. Я вышел помочь, через три секунды – удар, посыпались стёкла».



В микроавтобусе, который принял на себя удар первым, находились 11 человек. Четверо из них погибли, ещё пятеро доставлены в районную больницу Алексина. На борту большого рейсового автобуса находился 31 пассажир. Они и водитель, которого следователи считают виновником аварии, не пострадали. Пассажиры доставлены в Москву попутным транспортом.



Предполагаемый виновник уже дал первые показания. В них он говорит, что его подрезали. Так ли это, предстоит выяснить следователям.



В настоящее время следственным отделением МВД России по Заокскому району по факту совершения ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В рамках расследования уголовного дела будут установлены обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также причины, повлекшие тяжкие последствия.



Сейчас на 135 километре трассы «Крым», где и произошла авария, работают дорожные службы, которые расчищают полотно от обломков машин. Представители Следственного комитета уже восстановили картину произошедшего.По предварительной версии, водитель рейсового автобуса «Орёл-Москва» около 3 часов ночи не справился с управлением и на большой скорости протаранил два припаркованных на обочине микроавтобуса с курскими номерами. Водитель одного из них Андрей Осеев так описывает события: «Были проблемы с колесом, встали на обочину, включили аварийку. Светло, всё прекрасно видно. Я вышел помочь, через три секунды – удар, посыпались стёкла».В микроавтобусе, который принял на себя удар первым, находились 11 человек. Четверо из них погибли, ещё пятеро доставлены в районную больницу Алексина. На борту большого рейсового автобуса находился 31 пассажир. Они и водитель, которого следователи считают виновником аварии, не пострадали. Пассажиры доставлены в Москву попутным транспортом.Предполагаемый виновник уже дал первые показания. В них он говорит, что его подрезали. Так ли это, предстоит выяснить следователям.В настоящее время следственным отделением МВД России по Заокскому району по факту совершения ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В рамках расследования уголовного дела будут установлены обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также причины, повлекшие тяжкие последствия.

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