НОВОСТИ | Общество







09.06.2017 12:05 Почти 5000 подростков захотели поработать на каникулах в Тульской области Анастасия Октябрьская





| фото |



«Когда плохая погода, мы работаем в школе. Дети моют стены, батареи, полы, - рассказала учитель русского языка и литературы, куратор трудового отряда Галина Захарова. - Окна мыть нам нельзя, нельзя работать с топорами, с лопатами, опасных работ у нас нет».



Нельзя и перерабатывать. Согласно законодательству, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет могут работать не более четырёх с половиной часов в день, от 16 до 18 лет - не более семи часов. За соблюдением Трудового кодекса строго следит прокуратура.



Желающим получить летом работу стоит озаботиться этим вопросом задолго до наступления каникул. Подать в Центр занятости следующие документы: паспорт, СНИЛС, оформленную на имя ребёнка банковскую карту, медицинскую справку и, при наличии, трудовую книжку

Директор государственного учреждения «Центр занятости населения Тульской области» Ольга Хамешина рассказала, что «заработная плата, если ребята работают в учреждениях бюджетной сферы, то в соответствии с региональным соглашением это 11 тысяч рублей за месяц. 13 тысяч - на предприятиях и в организациях внебюджетного сектора. Ребята будут получать пропорционально отработанному времени».



Охотнее всего подрастающий рабочий класс привлекают на лето в школы, парки, садовые питомники, больницы, спортивные школы. Свои двери для ребят временно открывают и такие предприятия как НПО «Стрела», «Кнауф Гипс Новомосковск», ОКБ «Октава», кондитерская фабрика «Ясная Поляна», обувные и текстильные фабрики. Сюда попасть труднее всего. Конечно, к конвейеру и на производство детей не пускают, для них находится работа попроще и побезопаснее. При этом сами себе ребята, безусловно, не предоставлены, постоянно с ними находится куратор.



13 июня трудовые отряды приступят к работе в самом сердце нашего города – в Тульском кремле. Кстати, с этого года к организациям, нанимающим в каникулярный период на работу подростков, добавились музеи и заповедники региона. Пропалывать цветник, скажем, в саду Смидовичей, или же пересаживать папоротник вдоль берёзовых аллей в усадьбе Льва Николаевича Толстого. Такой труд и впрямь облагораживает.



На клумбе на территории школы в 8 утра начинается каждый день этих трудяг. Фронт работ следующий: полив, рыхление, прополка, высаживание однолетних растений.«Когда плохая погода, мы работаем в школе. Дети моют стены, батареи, полы, - рассказала учитель русского языка и литературы, куратор трудового отряда Галина Захарова. - Окна мыть нам нельзя, нельзя работать с топорами, с лопатами, опасных работ у нас нет».Нельзя и перерабатывать. Согласно законодательству, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет могут работать не более четырёх с половиной часов в день, от 16 до 18 лет - не более семи часов. За соблюдением Трудового кодекса строго следит прокуратура.Желающим получить летом работу стоит озаботиться этим вопросом задолго до наступления каникул. Подать в Центр занятости следующие документы: паспорт, СНИЛС, оформленную на имя ребёнка банковскую карту, медицинскую справку и, при наличии, трудовую книжкуДиректор государственного учреждения «Центр занятости населения Тульской области» Ольга Хамешина рассказала, что «заработная плата, если ребята работают в учреждениях бюджетной сферы, то в соответствии с региональным соглашением это 11 тысяч рублей за месяц. 13 тысяч - на предприятиях и в организациях внебюджетного сектора. Ребята будут получать пропорционально отработанному времени».Охотнее всего подрастающий рабочий класс привлекают на лето в школы, парки, садовые питомники, больницы, спортивные школы. Свои двери для ребят временно открывают и такие предприятия как НПО «Стрела», «Кнауф Гипс Новомосковск», ОКБ «Октава», кондитерская фабрика «Ясная Поляна», обувные и текстильные фабрики. Сюда попасть труднее всего. Конечно, к конвейеру и на производство детей не пускают, для них находится работа попроще и побезопаснее. При этом сами себе ребята, безусловно, не предоставлены, постоянно с ними находится куратор.13 июня трудовые отряды приступят к работе в самом сердце нашего города – в Тульском кремле. Кстати, с этого года к организациям, нанимающим в каникулярный период на работу подростков, добавились музеи и заповедники региона. Пропалывать цветник, скажем, в саду Смидовичей, или же пересаживать папоротник вдоль берёзовых аллей в усадьбе Льва Николаевича Толстого. Такой труд и впрямь облагораживает.





Читать @gtrktula

















