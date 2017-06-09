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НОВОСТИ | Общество



09.06.2017 11:43 В посёлке Обидимо впервые за долгие годы комплексно занялись благоустройством
Вести-Тула

В посёлке Обидимо впервые за долгие годы комплексно занялись благоустройством

| фото |
В посёлке Обидимо впервые за два десятилетия полностью починили дорогу. В Большой Туле началась приёмка отремонтированных автомобильных дорог и в этом посёлке Ленинского района подрядчики закончили работать одними из первых.

Отремонтировали дорожное покрытие здесь на улице Строителей. Его качество и проверил глава администрации Тулы Евгений Авилов. «Двадцать два года мы ходили в грязи», - рассказала житель дома №4 по улице Строителей в посёлке Обидимо Татьяна Шипулина.

Пешеходную дорожку обидимцам тоже пообещали. Впрочем, куда важнее для жителей, что в посёлке, наконец, появилось освещение. Ещё две улицы в этом году здесь заасфальтируют по программам благоустройства и «Народный бюджет». И, пожалуй, самое главное - проблема водоснабжения из-за пересохших скважин, наконец, решится, будут проложены трубы от новых источников.

По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, «для Ленинского района свойственны дороги, освещение и коммуникации: вода, качество воды, канализация. Приоритеты жители определяли сами, формируя программу по благоустройству».
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