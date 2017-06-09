НОВОСТИ | Общество







09.06.2017 11:43 В посёлке Обидимо впервые за долгие годы комплексно занялись благоустройством Вести-Тула





| фото |



Отремонтировали дорожное покрытие здесь на улице Строителей. Его качество и проверил глава администрации Тулы Евгений Авилов. «Двадцать два года мы ходили в грязи», - рассказала житель дома №4 по улице Строителей в посёлке Обидимо Татьяна Шипулина.



Пешеходную дорожку обидимцам тоже пообещали. Впрочем, куда важнее для жителей, что в посёлке, наконец, появилось освещение. Ещё две улицы в этом году здесь заасфальтируют по программам благоустройства и «Народный бюджет». И, пожалуй, самое главное - проблема водоснабжения из-за пересохших скважин, наконец, решится, будут проложены трубы от новых источников.



По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, «для Ленинского района свойственны дороги, освещение и коммуникации: вода, качество воды, канализация. Приоритеты жители определяли сами, формируя программу по благоустройству».



В посёлке Обидимо впервые за два десятилетия полностью починили дорогу. В Большой Туле началась приёмка отремонтированных автомобильных дорог и в этом посёлке Ленинского района подрядчики закончили работать одними из первых.Отремонтировали дорожное покрытие здесь на улице Строителей. Его качество и проверил глава администрации Тулы Евгений Авилов. «Двадцать два года мы ходили в грязи», - рассказала житель дома №4 по улице Строителей в посёлке Обидимо Татьяна Шипулина.Пешеходную дорожку обидимцам тоже пообещали. Впрочем, куда важнее для жителей, что в посёлке, наконец, появилось освещение. Ещё две улицы в этом году здесь заасфальтируют по программам благоустройства и «Народный бюджет». И, пожалуй, самое главное - проблема водоснабжения из-за пересохших скважин, наконец, решится, будут проложены трубы от новых источников.По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, «для Ленинского района свойственны дороги, освещение и коммуникации: вода, качество воды, канализация. Приоритеты жители определяли сами, формируя программу по благоустройству».





Читать @gtrktula

















