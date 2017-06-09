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09.06.2017 11:11 Под опекой соцработников находятся более 600 тысяч жителей Тульской области Елена Панова





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Евдокия Федотовна Парфёнова здесь десять лет. В войну копала окопы под Белёвом, после одной из бомбежек осталась инвалидом. А в мирное время сама работала по линии социальной защиты, поэтому не понаслышке знает, насколько непроста эта профессия.



Сегодня Марина Тупякова на время оставила своих подопечных и вместе с другими работниками социальной сферы из разных уголков области приехала на торжественное собрание. Самым преданным своей работе специалистам благодарности вручил губернатор Алексей Дюмин. «Вам приходится трудиться в разных условиях. И в городе, и в отдалённой сельской местности. Ваша профессия требует не только специальных знаний и квалификации, но и особого душевного вклада – вы всё пропускаете через своё доброе сердце», - сказал глава региона, поздравляя соцработников.



В Первомайском интернате всего три социальных работника. Но разделение это условное. Михаил Кошелев занимается благоустройством территории, в тёплое время года забот на участке хватает. Ко всему прочему двор украсили ещё и вот такими фигурками.



Сегодня в области больше 600 тысяч жителей находятся под опекой социальных работников. По сути, это численность самого города Тулы. Так что профессия делать добро людям в наше время остаётся одной из самых важных.



У Марины Тупяковой каждый рабочий день, несмотря ни на что, должен начинаться с улыбки. Ведь её подопечные живут в доме-интернате посёлка Первомайский. Внимание и доброе отношение одиноким людям важнее всего.Евдокия Федотовна Парфёнова здесь десять лет. В войну копала окопы под Белёвом, после одной из бомбежек осталась инвалидом. А в мирное время сама работала по линии социальной защиты, поэтому не понаслышке знает, насколько непроста эта профессия.Сегодня Марина Тупякова на время оставила своих подопечных и вместе с другими работниками социальной сферы из разных уголков области приехала на торжественное собрание. Самым преданным своей работе специалистам благодарности вручил губернатор Алексей Дюмин. «Вам приходится трудиться в разных условиях. И в городе, и в отдалённой сельской местности. Ваша профессия требует не только специальных знаний и квалификации, но и особого душевного вклада – вы всё пропускаете через своё доброе сердце», - сказал глава региона, поздравляя соцработников.В Первомайском интернате всего три социальных работника. Но разделение это условное. Михаил Кошелев занимается благоустройством территории, в тёплое время года забот на участке хватает. Ко всему прочему двор украсили ещё и вот такими фигурками.Сегодня в области больше 600 тысяч жителей находятся под опекой социальных работников. По сути, это численность самого города Тулы. Так что профессия делать добро людям в наше время остаётся одной из самых важных.





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