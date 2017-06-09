НОВОСТИ | Общество







09.06.2017 10:27 Губернатор Алексей Дюмин пообщался с общественниками со всего региона Алексей Ерёмин





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«Самое главное, что он услышит непосредственно от представителей районов те вопросы, которые по каким-то причинам не могут решаться без личного участия губернатора. Данный формат очень нужен», - говорит Денис Кобяков.



На данный момент сформировано 55 общественных советов при органах исполнительной власти области, муниципальных районов и городских округов, в состав которых вошли более 700 человек.



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к собравшимся: «Мы будем отвечать за каждое движение, за каждое принятое решение. Мы к вам обращаемся за помощью, чтобы те вещи, которые вы видите и более чувствительно воспринимаете, доносили. С вашей помощью мы будем более эффективно делать работу».



С первых дней работы над программой социально-экономического развития жители участвовали в создании её ключевых положений. Большая часть граждан включилась в эту работу, сами жители показали своё неравнодушие к будущему региона. Тогда и стало понятно, что нужна перезагрузка общественных советов, что необходимо включить в них социально активных граждан. Именно они буквально засыпали губернатора вопросами, просьбами и предложениями: ЖКХ, дороги и, конечно же, здравоохранение.



Глава региона отметил, что сегодня именно общественники являются посредниками между правительством, общественной палатой и людьми, а потому и ответственность на них ложится колоссальная.



Одним из главных стимулов для власти сегодня является неравнодушие общественников - их внимание и чуткое отношение к проблемам своего села, города, района, да и всей губернии. С такими словами к членам общественных советов обратился глава региона, который провёл первую встречу с ними в формате прямого диалога.«Самое главное, что он услышит непосредственно от представителей районов те вопросы, которые по каким-то причинам не могут решаться без личного участия губернатора. Данный формат очень нужен», - говорит Денис Кобяков.На данный момент сформировано 55 общественных советов при органах исполнительной власти области, муниципальных районов и городских округов, в состав которых вошли более 700 человек.Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к собравшимся: «Мы будем отвечать за каждое движение, за каждое принятое решение. Мы к вам обращаемся за помощью, чтобы те вещи, которые вы видите и более чувствительно воспринимаете, доносили. С вашей помощью мы будем более эффективно делать работу».С первых дней работы над программой социально-экономического развития жители участвовали в создании её ключевых положений. Большая часть граждан включилась в эту работу, сами жители показали своё неравнодушие к будущему региона. Тогда и стало понятно, что нужна перезагрузка общественных советов, что необходимо включить в них социально активных граждан. Именно они буквально засыпали губернатора вопросами, просьбами и предложениями: ЖКХ, дороги и, конечно же, здравоохранение.Глава региона отметил, что сегодня именно общественники являются посредниками между правительством, общественной палатой и людьми, а потому и ответственность на них ложится колоссальная.







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