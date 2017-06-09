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09.06.2017 17:01 Для покупателей жилья в «Петровском квартале» снижена ставка по ипотеке Светлана Ковалькова





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Руководитель объединений ГК «Стройальянс» и холдинга «Егорьевский» Валентин Бочков сообщил, что «Сбербанк» согласовал понижение ставки на 0,4 процентных пункта. Теперь она 8% на весь срок кредитования по программе, предоставленной для нашего застройщика. Выгода от этого по сравнению с обычной ставкой составляет от 100 до 250 тысяч рублей на весь срок кредитования».



Сегодня в «Петровском квартале» проживают почти 900 семей. Основная масса - а это 70 процентов - приобретали жилплощадь в ипотеку. Сейчас условия стали ещё более выгодные. Ставка снижена. И она фиксированная.



По словам начальника управления по работе с партнерами Тульского отделения «Сбербанка России» Никиты Кащеева, «самая минимальная ставка, которую мы сейчас предлагаем, - 8% на семь лет. Платеж за однокомнатную квартиру стоимостью 1 миллион 50 тысяч рублей с минимальным первоначальным взносом составит всего 13900 рублей в месяц. Эта плата соответствует плате за арендное жильё».



В «Петровском квартале» продолжается строительство. В этом году будет сдано порядка 550 квартир. Уже за месяц приступили к возведению второго этажа детского сада. Выполнены более половины работ пляжной зоны и 30 процентов парка. На концертной площадке, которая будет работать по выходным, уже изъявили желание выступать многие тульские группы.



Как купить доступное и комфортное жильё, можно ли туляку со средним заработком справить новоселье? Такие вопросы задавали слушатели радио «Вести ФМ» специалистам, пришедшим в эфир, чтобы помочь тулякам выбрать недвижимость. Эксклюзивное предложение предлагают совместно «Сбербанк» и «Петровский квартал».Руководитель объединений ГК «Стройальянс» и холдинга «Егорьевский» Валентин Бочков сообщил, что «Сбербанк» согласовал понижение ставки на 0,4 процентных пункта. Теперь она 8% на весь срок кредитования по программе, предоставленной для нашего застройщика. Выгода от этого по сравнению с обычной ставкой составляет от 100 до 250 тысяч рублей на весь срок кредитования».Сегодня в «Петровском квартале» проживают почти 900 семей. Основная масса - а это 70 процентов - приобретали жилплощадь в ипотеку. Сейчас условия стали ещё более выгодные. Ставка снижена. И она фиксированная.По словам начальника управления по работе с партнерами Тульского отделения «Сбербанка России» Никиты Кащеева, «самая минимальная ставка, которую мы сейчас предлагаем, - 8% на семь лет. Платеж за однокомнатную квартиру стоимостью 1 миллион 50 тысяч рублей с минимальным первоначальным взносом составит всего 13900 рублей в месяц. Эта плата соответствует плате за арендное жильё».В «Петровском квартале» продолжается строительство. В этом году будет сдано порядка 550 квартир. Уже за месяц приступили к возведению второго этажа детского сада. Выполнены более половины работ пляжной зоны и 30 процентов парка. На концертной площадке, которая будет работать по выходным, уже изъявили желание выступать многие тульские группы.







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