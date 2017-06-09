Отцы и дети:
Отравление метанолом
Матвей:
Путь к жизни
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



09.06.2017 17:01 Для покупателей жилья в «Петровском квартале» снижена ставка по ипотеке
Светлана Ковалькова

Для покупателей жилья в «Петровском квартале» снижена ставка по ипотеке

| фото |
Как купить доступное и комфортное жильё, можно ли туляку со средним заработком справить новоселье? Такие вопросы задавали слушатели радио «Вести ФМ» специалистам, пришедшим в эфир, чтобы помочь тулякам выбрать недвижимость. Эксклюзивное предложение предлагают совместно «Сбербанк» и «Петровский квартал».

Руководитель объединений ГК «Стройальянс» и холдинга «Егорьевский» Валентин Бочков сообщил, что «Сбербанк» согласовал понижение ставки на 0,4 процентных пункта. Теперь она 8% на весь срок кредитования по программе, предоставленной для нашего застройщика. Выгода от этого по сравнению с обычной ставкой составляет от 100 до 250 тысяч рублей на весь срок кредитования».

Сегодня в «Петровском квартале» проживают почти 900 семей. Основная масса - а это 70 процентов - приобретали жилплощадь в ипотеку. Сейчас условия стали ещё более выгодные. Ставка снижена. И она фиксированная.

По словам начальника управления по работе с партнерами Тульского отделения «Сбербанка России» Никиты Кащеева, «самая минимальная ставка, которую мы сейчас предлагаем, - 8% на семь лет. Платеж за однокомнатную квартиру стоимостью 1 миллион 50 тысяч рублей с минимальным первоначальным взносом составит всего 13900 рублей в месяц. Эта плата соответствует плате за арендное жильё».

В «Петровском квартале» продолжается строительство. В этом году будет сдано порядка 550 квартир. Уже за месяц приступили к возведению второго этажа детского сада. Выполнены более половины работ пляжной зоны и 30 процентов парка. На концертной площадке, которая будет работать по выходным, уже изъявили желание выступать многие тульские группы.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.