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08.06.2017 18:02 Тульская область стала привлекательной для инвесторов "Вести-Тула"





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Так в Ясногорске появится первый в России концессионный проект по системе водо и теплоснабжения. В Киреевске наладят производство соли класса «Экстра». Самыми многообещающими стали соглашения по строительству автодороги, соединяющей автомагистрали М-2 и М-4 и высокоскоростного железнодорожного сообщения Москва-Тула.



Как было подчеркнуто, Тульский регион сегодня стал особенно привлекателен для инвесторов. «Инвестиционный контракт – это возможность получить гарантированные налоговые и иные преференции от региона, от правительства РФ. Самое главное для инвестора – это стабильность, неизменность условий в рамках реализации инвестиционного проекта», - отметил Григорий Лаврухин.



Сегодня министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин подвел итоги Петербургского международного экономического форума. Было отмечено, что реализация инвестиционных проектов будет способствовать созданию более двух тысяч рабочих мест.Так в Ясногорске появится первый в России концессионный проект по системе водо и теплоснабжения. В Киреевске наладят производство соли класса «Экстра». Самыми многообещающими стали соглашения по строительству автодороги, соединяющей автомагистрали М-2 и М-4 и высокоскоростного железнодорожного сообщения Москва-Тула.Как было подчеркнуто, Тульский регион сегодня стал особенно привлекателен для инвесторов. «Инвестиционный контракт – это возможность получить гарантированные налоговые и иные преференции от региона, от правительства РФ. Самое главное для инвестора – это стабильность, неизменность условий в рамках реализации инвестиционного проекта», - отметил Григорий Лаврухин.













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