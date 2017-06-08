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|08.06.2017 18:02 Тульская область стала привлекательной для инвесторов
|"Вести-Тула"
Сегодня министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин подвел итоги Петербургского международного экономического форума. Было отмечено, что реализация инвестиционных проектов будет способствовать созданию более двух тысяч рабочих мест.
Так в Ясногорске появится первый в России концессионный проект по системе водо и теплоснабжения. В Киреевске наладят производство соли класса «Экстра». Самыми многообещающими стали соглашения по строительству автодороги, соединяющей автомагистрали М-2 и М-4 и высокоскоростного железнодорожного сообщения Москва-Тула.
Как было подчеркнуто, Тульский регион сегодня стал особенно привлекателен для инвесторов. «Инвестиционный контракт – это возможность получить гарантированные налоговые и иные преференции от региона, от правительства РФ. Самое главное для инвестора – это стабильность, неизменность условий в рамках реализации инвестиционного проекта», - отметил Григорий Лаврухин.
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