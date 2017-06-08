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08.06.2017 17:37 Туляки представят спектакль «Призраки Эллады» на фестивале в Керчи "Вести-Тула"





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В день России, 12 июня спектакль примет участие в XIX Международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны» в городе Керчи. Показ состоится в древнем городище Пантикапей на горе Митридат.



В театральном конкурсе вместе с Тульским коллективом участвуют театры Элисты, Севастополя, Симферополя и Казахстана. Ну а следующий показ на тульской земле «Призраков Эллады» состоится 25 июня в «Греческом театре» Музея В.Д. Поленова.







Премьера совместного проекта Тульского академического театра драмы и Музея В.Д. Поленова «Призраки Эллады», сочинения композитора и художника Василия Поленова на либретто театрального деятеля и мецената Саввы Мамонтова, продолжает свое шествие за пределы тульской сцены.В день России, 12 июня спектакль примет участие в XIX Международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны» в городе Керчи. Показ состоится в древнем городище Пантикапей на горе Митридат.В театральном конкурсе вместе с Тульским коллективом участвуют театры Элисты, Севастополя, Симферополя и Казахстана. Ну а следующий показ на тульской земле «Призраков Эллады» состоится 25 июня в «Греческом театре» Музея В.Д. Поленова.

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