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08.06.2017 17:20 МЧС предупреждает туляков об ухудшении погоды "Вести-Тула"





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В этой связи с сотрудники МЧС призывают туляков быть более внимательными. Не находиться вблизи шатких конструкции и деревьев. А автовладельцам соответственно парковать в таких местах автотранспорт. В случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщить об этом по номеру 112.





Если в утренние часы было солнечно и тихо, то уже сейчас небо нахмурилось. А в ближайшие сутки синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Ожидается, что уже сегодня вечером в регионе усилится ветер до 13-18 метров в секунду, пройдут грозы.В этой связи с сотрудники МЧС призывают туляков быть более внимательными. Не находиться вблизи шатких конструкции и деревьев. А автовладельцам соответственно парковать в таких местах автотранспорт. В случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщить об этом по номеру 112.

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