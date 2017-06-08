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08.06.2017 16:17 Определены победители конкурса «Чистый дом, чистый двор, чистый регион» Вести-Тула





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На специальных собраниях домовой общественности уже названы виды работ, которые проведут на выделенные средства. В основном это установка детских и спортивных площадок. Все работы планируется выполнить до 1 октября 2017 года.



Организаторы областного конкурса объявили поход за «Чистый дом, чистый двор, чистый регион», и без малого 14 тысяч граждан в него включились: жители Тулы, городов и районов области приводили в порядок дворы, парки, скверы, детские и спортивные площадки. И вот определились победители, между которыми распределен призовой фонд - 19,5 миллионов рублей.На специальных собраниях домовой общественности уже названы виды работ, которые проведут на выделенные средства. В основном это установка детских и спортивных площадок. Все работы планируется выполнить до 1 октября 2017 года.

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