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08.06.2017 16:05 Дюмин: преподаватели должны формировать у молодёжи антикоррупционное мировоззрение "Вести-Тула"





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«Сегодня наши образовательные учреждения успешно реализуют меры по борьбе с коррупцией. Но работу в этом направлении следует наращивать. Важную роль в борьбе с коррупционными проявлениями играют и многофункциональные центры. Их деятельность напрямую влияет на качество предоставления и доступности, как государственных, так и муниципальных услуг», - отметил Алексей Дюмин.

Начинать борьбу с коррупцией следует с самого юного возраста, и тут высока роль преподавателей. Такое заявление глава региона сделал в ходе заседания областной комиссии по противодействию коррупции.«Сегодня наши образовательные учреждения успешно реализуют меры по борьбе с коррупцией. Но работу в этом направлении следует наращивать. Важную роль в борьбе с коррупционными проявлениями играют и многофункциональные центры. Их деятельность напрямую влияет на качество предоставления и доступности, как государственных, так и муниципальных услуг», - отметил Алексей Дюмин.













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