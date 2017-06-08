НОВОСТИ | Общество







08.06.2017 15:47 В Туле поздравили социальных работников "Вести-Тула"





| фото |



Глава региона, обращаясь к участникам торжественного собрания, отметил, что «…праздник посвящен всем тем, кому помощь людям стала не просто работой, а жизненным приоритетом, призванием. Каждый день социальные работники оказывают поддержку пожилым людям, ухаживают за больными, заботятся о тех, кому это особенно необходимо и важно. Им приходится трудиться в самых разных условиях: в городе, удаленной сельской местности. Профессия соцработника требует не только специальных знаний и квалификации, но и особого душевного вклада, доброго сердца».





Есть такая профессия - помогать людям. И не просто помогать, а еще дарить заботу, внимание и доброту. Все это о социальных работниках. Сегодня в России отмечают их профессиональный праздник. На торжественном собрании в филармонии благодарности от губернатора Алексея Дюмина получили те, кто много лет предан своему делу. В настоящее время больше 600 тысяч жителей области находятся под опекой работников сферы соцзащиты. Это сопоставимо с численностью всего населения города Тулы.Глава региона, обращаясь к участникам торжественного собрания, отметил, что «…праздник посвящен всем тем, кому помощь людям стала не просто работой, а жизненным приоритетом, призванием. Каждый день социальные работники оказывают поддержку пожилым людям, ухаживают за больными, заботятся о тех, кому это особенно необходимо и важно. Им приходится трудиться в самых разных условиях: в городе, удаленной сельской местности. Профессия соцработника требует не только специальных знаний и квалификации, но и особого душевного вклада, доброго сердца».











Читать @gtrktula

















