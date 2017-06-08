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08.06.2017 15:28 Через Тулу пытались проехать грузовики с поддельными документами "Вести-Тула"





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Так, только в ходе только одного рейда на въезде в Тулу выявлены четыре большегрузных автомобиля с полуприцепами, каждый из которых перевозил от 10 до 20 тонн различных грузов с поддельными сопроводительными документами. По данным фактам сотрудниками Тульской таможни проводятся проверки.





Пресекать незаконный оборот запрещенных товаров призваны и созданные в регионе специализированные межведомственные мобильные группы, в состав которых вошли сотрудники ГИБДД, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, областной таможни и других надзорных органов.Так, только в ходе только одного рейда на въезде в Тулу выявлены четыре большегрузных автомобиля с полуприцепами, каждый из которых перевозил от 10 до 20 тонн различных грузов с поддельными сопроводительными документами. По данным фактам сотрудниками Тульской таможни проводятся проверки.

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