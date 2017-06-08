НОВОСТИ | Происшествия







08.06.2017 15:34 В Туле задержан мужчина, пытавшийся ограбить банкомат "Вести-Тула"





| фото |



Охранник магазина пояснил, что мужчина (а им оказался 32-летний житель Красноярска) несколько раз заходил в магазин, подходил к банкомату и снимал деньги. При досмотре в рюкзаке гражданина было обнаружено около двухсот пятидесяти тысяч рублей, а возле магазина было найдено устройство для выхода в интернет. По данному факту возбуждено уголовное дело.





В Туле задержан мужчина, который украл крупную сумму из банкомата, расположенного в магазине «Спар» на Фрунзе. Прибыв к месту происшествия, сотрудники Росгвардии обратили внимание на подозрительного мужчину, который попытался скрыться бегством, разбрасывая по пути 5-и тысячные купюры.Охранник магазина пояснил, что мужчина (а им оказался 32-летний житель Красноярска) несколько раз заходил в магазин, подходил к банкомату и снимал деньги. При досмотре в рюкзаке гражданина было обнаружено около двухсот пятидесяти тысяч рублей, а возле магазина было найдено устройство для выхода в интернет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читать @gtrktula

















