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НОВОСТИ | Общество



08.06.2017 13:47 В Ефремове запустят проект «Бережливая поликлиника»
Вести-Тула

В Ефремове запустят проект «Бережливая поликлиника»

| фото |
Сократить время нахождения пациента в поликлинике - такую задачу ставят перед собой медики Ефремова, готовясь запустить в первой городской поликлинике проект «Бережливая поликлиника».

Совершенствованию помощи населению будет способствовать рациональное управление потоками пациентов, реорганизация работы регистратуры, оптимальная нагрузка на врача, максимальная автоматизация отчетности. Проект «Бережливая поликлиника» уже доказал свою эффективность в медучреждениях Ярославля, добьются ли того же ефремовцы - покажет время.











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